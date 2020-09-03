«بيطرى أسوان» تجرى تقصى نشط لمرض الجلد العقدى (صور)

أجرى أطباء الأبيميديولوجي، التابعين لمديرية الطب البيطري بأسوان تقصّي نشط عن مرض الجلد العقدي للحيوانات بعدد من منازل المحافظة.جاء ذلك بناءً على تعليمات وزير الزراعة السيد القصير وعبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وإشراف أحمد صالح مدير عام الطب البيطري، ورئاسة الدكتورة انتصار حسين مدير وحدة الأبيديميولوجي بالمديرية.