نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يدعو المجتمع الدولي لدعم تنفيذ اتفاق السلام

دعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو، المجتمع الدولي إلى دعم تنفيذ اتفاق السلام، الذي وقع بالأحرف الأولى الاثنين الماضي في جوبا بين حكومة السودان و"الجبهة الثورية".وحض دقلو - في تصريحات صحفية في مطار الخرطوم عقب عودته اليوم من جوبا - الحركات التي لم تنضم إلى اتفاق السلام، على اللحاق بالعملية السلمية، وإكمال الصورة لتحقيق السلام الشامل بالسودان.وقال نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس وفد الحكومة إلى المفاوضات، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحركات المسلحة، من أهم انجازات ثورة ديسمبر، مهنئا الشعب السوداني على هذا الإنجاز.وأوضح أن التأييد والترحيب الواسع الذى حظي به الإتفاق دوليا وإقليميا، يعتبر دافعا كبيرا للحكومة، مؤكدًا أهمية تنفيذ الإتفاق.وأضاف: أن وفد التفاوض مكث بعد توقيع الاتفاق في جوبا ثلاثة أيام، لترتيب الجداول الزمنية للتنفيذ مع الحركات، بهدف تطبيق الإتفاق على أرض الواقع.وأشاد دقلو بجهود حكومة دولة جنوب السودان، لاستضافتها التفاوض بالرغم من الظروف التي تمر بها.