«الحياة التكريسية».. عظة الأنبا إسحق اليوم

عقد الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم، لقاء روحيا بمشاركة عدد من الكهنة وشمامسة الإيبارشية، بمطرانية طما للأقباط الأرثوذكس.وقام المركز الإعلامي لإيبارشية طما بإذاعة اللقاء المنعقد بالبث المباشر للشعب القبطي عبر الصفحة الرسمية للإيبارشية.وجاءت العظة الروحية للأنبا إسحق اليوم، تحت عنوان "الحياة التكريسية"، والتي تحدث من خلالها عن العلاقة الشخصية مع الله وتكريس الحياة له.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد "النيروز" وهو عيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء، يوم السبت 12 سبتمبر المقبل، والذي يقابله في الشهور القبطية يوم " 1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.