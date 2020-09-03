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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأعلى للجامعات» يبدأ الخطوات التنفيذية لإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:45 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
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عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا اليوم الخميس، عبر تقنية الڤيديو كونفرانس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لإقرار الخطوات التنفيذية، ووضع الجدول الزمني الخاص بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية عن طريق استغلال الأراضى التى تملكها الجامعات فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وافق في اجتماعه أمس الأول الثلاثاء مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى على إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة تتبع عشر جامعات حكومية هى جامعة قناة السويس الأهلية في منطقة شرق الإسماعيلية وجامعة بورسعيد الأهلية في مدينة السلام وجامعة بنها الأهلية وجامعة حلوان التطبيقية الدولية وجامعة بني سويف الأهلية وجامعة المنيا الأهلية وجامعة المنصورة الأهلية وجامعة أسيوط الأهلية وجامعة أسوان الأهلية وجامعة سوهاج الأهلية .

وقرر المجلس الأعلى للجامعات بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، في جلسته الطارئة تكليف كليات الهندسة بالجامعات بوضع نماذج إنشائية ومعمارية للجامعات الأهلية المزمع إنشاؤها بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تتوافق مع المعايير العالمية لتصميم الجامعات الأهلية، وذلك خلال فترة لا تزيد علي أسبوعين.

كما قرر المجلس تكليف لجان قطاع التعليم المختلفة بإعداد المقررات واللوائح الداراسية الخاصة بالتخصصات المختلفة لمجالات الدراسة بتلك الجامعات، بحيث يتم فيها مراعاة الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلي والدولي ومواكبة أحدث البرامج والنظم التعليمية العالمية بحيث تحقق متطلبات سوق العمل المحلي والدولى، وتوفر للطلاب المصريين أماكن دراسة جامعية على مستوى عالمي يشجعهم على الدراسة في مصر، وتقلل حاجتهم للسفر للدراسة في الخارج، كما تكون عامل جذب للطلاب الوافدين لاختيار الجامعات المصرية الأهلية الوجه الأولى للدراسة خارج أوطانهم.

كما ناقش المجلس آليات وسبل توفير التمويل اللازم لتنفيذ تكليفات الرئيس بحيث يمكن بدء الدراسة في كليات وبرامج دراسية مختارة في هذه الجامعات اعتبارا من العام الدراسي القادم 2021-2022، كما وافق المجلس على الطلبات المقدمة من كل رؤساء جامعات الزقازيق وجنوب الوادي والفيوم؛ لانشاء جامعات أهلية تتبع هذه الجامعات.

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