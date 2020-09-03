موسكو: اجتماع مجلس الأمن حول بيلاروسيا تدخل بشئون دولة ذات سيادة

انتقدت الخارجية الروسية الاجتماع الذي سيعقده مجلس الأمن الدولي بمبادرة من استونيا غدا الجمعة، لمناقشة تطورات الوضع في بيلاروسيا.ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا- اليوم - إلى أن الوضع في بيلاروسيا لا يشكل خطرا على السلام والأمن الدوليين، ولذلك ينبغي أن يعقد أي اجتماع بشأن الموضوع ضمن الأمم المتحدة بطلب سلطات هذه البلاد حصرا.وأشارت زاخاروفا إلى أن الحديث لا يدور عن عقد اجتماع رسمي لمجلس الأمن بل عن اجتماع غير رسمي بصيغة "آريا"، حيث يحق لأي عضو في المجلس تنظيم مثل هذا اللقاء دون الحصول على موافقة أغلبية أعضاء المجلس.وقالت إن دول الغرب تستغل - في كثير من الأحوال - هذه الصيغة لتحقيق أهداف سياسية ودعائية وضمن إطار حملات إعلامية، بهدف لفت الانتباه إلى القضايا التي تثير خلافات جدية داخل المجلس.كما وجهت زاخاروفا انتقادات إلى بولندا متهمة إياها بالتدخل على نحو صارخ في شئون بيلاروسيا من خلال إملاء السلوك على المعارضة، معربة عن قلق موسكو إزاء إعلان الرئيس البولندي أندجي دودا مؤخرا عن استعداد بلاده لـ"توفير حماية" لبعض المناطق البيلاروسية، داعية وارسو إلى "العودة إلى معايير القانون الدولي والتراجع عن سياسة تقويض سيادة دولة مجاورة من خلال وسائل غير مقبولة بالنسبة للعلاقات الدولية".