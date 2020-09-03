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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«يوسف»: والدة إحسان عبدالقدوس أثنته عن كتابة الزجل وهيكل حاول إزاحته

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:12 م
مناقشة كتابي إحسان
مناقشة كتابي إحسان عبد القدوس
حسام الضمراني- ايهاب مصطفى
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قال الناقد الأدبى شعبان يوسف، إن رائدة الصحافة روز اليوسف كانت تثني ابنها إحسان عبد القدوس عن الكتابة وكان وقتها إحسان يكتب الزجل.

وأضاف "شعبان" خلال حفل مناقشة كتابي "إحسان عبد القدوس.. بين الأدب والسياسة" تأليف محمد الشناوي، و"إحسان عبد القدوس.. سيرة أخرى" للكاتب الصحفي والباحث إبراهيم عبدالعزيز، فى مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع، أن محمد حسنين هيكل عمل على إزاحة إحسان عبد القدوس، وإن إحسان كان يملك الفن والأدب، أما هيكل كان يملك الصوت السياسي.

ويناقش الكتابان الأديبة الكبيرة سلوى بكر، والناقد الدكتور شريف الجيار، ويدير المناقشة الشاعر شعبان يوسف، وذلك في حضور المؤلف والكاتب الصحفي إبراهيم عبدالعزيز، ويذكر أن الكتابين صدرا عن دار بتانة للنشر والتوزيع.

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الثقافة

«يوسف»: والدة إحسان عبدالقدوس أثنته عن كتابة الزجل وهيكل حاول إزاحته

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