مصدر أمني ينفى مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن مدة المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى حتى 3042021.وأكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله في هذا الصدد جملةً وتفصيلًا.. مشيرًا إلى استمرار العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين؛ لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم خلال المهلة المحددة التي تنتهي في 2010/2020م.