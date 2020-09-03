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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة الأقصر يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:57 م
العميد أيمن الشريف
العميد أيمن الشريف
هدى الأمير
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شنّ مجلس مدينة الأقصر، بقيادة العميد أيمن الشريف بمعاونة رجال المتابعة الميدانية ورجال رئاسة حي شرق ووسط وشمال وجنوب والمطار حملة مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي بناحية شرق ووسط المدينة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي برصد مخالفات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتعليمات محافظ الأقصر مصطفى ألهم للعَميد أيمن الشريف رئيس المدينة بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعدّيات البناء المخالف، حيث أسفرت الحملة التي تمت اليوم عن تنفيذ 9 قرارات إزالة، منها حالتان بشرق و6 قرارات لحالة واحدة بوسط المدينة بإجمالي مساحة 182 م٢.

وأوضح العميد أيمن الشريف أن الحالات سالفة الذكر بيانها تفصيليًا كالآتي:
• الحالة الأولى بمنطقة حي شرق المدينة شارع الخطباء العمومي جنوب المرور أعمدة خرسانية وقواطيع من الطوب الأحمر يعلوها سقف من الجريد، وذلك لإقامته بدون ترخيص متعدّيًا على أرض أملاك الدولة بمساحة 50 م٢.

• الحالة الثانية بمنطقة حي شرق بشارع متفرع من شارع القباحي الغربي البحاروة عبارة عن دور أرضي وأول علوي وأعمدة الثاني علوي وذلك للبناء بدون ترخيص من السلطة المختصة بمساحة ٧٢ م٢ تقريبًا.

• الحالة الثالثة تتضمن 6 قرارات إزالة بمنطقة حي وسط بشَارع الهشوش المتفرع من شارع أبوالجود بمساحة ٦٠ م٢ تقريبا، وتبين من الموقع أن المبنى مكون دور أرضي وأول علوي وثاني علوي وتمت إزالة قواطيع من الطوب الأحمر، وأثناء التنفيذ قام أحد أقارب صاحب العقار بتقديم طلب ودفع رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء وعليه تم ايقاف التنفيذ.

شارك في الحملة الاجهزة التنفيذية بالمدينة، وهم أحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية وحسام العمدة رئيس حي شرق وأيمن حسين رئيس حي وسط وأحمد زين رئيس حى شمال ومشرفو قسم التنظيم بالإدارة الهندسية ورجال وعمّال الأحياء ومدير الحملة الميكانيكية وحملة المعدات بمجلس مدينة الأقصر.

وأكد رئيس مدينة الأقصر أن الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين، وسيتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي ومحاسبة المخالفين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمُضي قدمًا في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء التي تقام بدون ترخيص.

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