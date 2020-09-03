البكري: تطوير «كونتنال» يساهم في تنمية وسط البلد

قال الخبير السياحي أحمد البكري أن تطوير فندق «كونتنال» التاريخي بميدان الأوبرا سيساهم في دعم مشروع تنمية القاهرة الخديوية ومنطقة وسط البلد.وأضاف «البكري» في تصريحات لـ«الدستور»، أنه وفقا لما أعلنت عنه الشركة القابضة للسياحة والفنادق، جار العمل على حل أزمة المحلات المجاورة للفندق، حيث تم إزالة الفندق بالكامل تمهيدا للبدء في إنشائه، موضحا أن تكلفة التطوير ستبلغ حوالي ١.٥ مليار جنيه وفقا لما تم الإعلان عنه.