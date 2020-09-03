حبس سائق تسبب في حادث تصادم 4 سيارات بمصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة، اليوم الخميس، حبس سائق سيارة نقل تسبب في حادث تصادم ٤ سيارات بميدان هارون الرشيد بمصر الجديدة.واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.وتبين من التحقيقات تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامي العام الأول، أنه عقب ورود صباح أمس الأربعاء، إخطارا لقسم شرطة مصر الجديدة بحدوث تصادم ٤ سيارات مما تسبب في تكدس مروري، وتم الدفع برجال المرور لتيسير الحركة، والاستعلام عن مصابين.تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.