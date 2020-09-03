الزراعة تعقد دورة تدريبية حول التحول الرقمي

يعقد المعمل المركزي لبحوث الحشايش التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دورة تدريبية الأسبوع المقبل، تحت عنوان التحول الرقمي وعلاقته بموازنة الأداء، وذلك في الفترة من ٦ سبتمبر حتى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠، حيث تتناول الدورة المستجدات في النواحي المالية والإدارية، وكيفية التحول الرقمي وميكنة المعاملات المادية وطرق الدفع الإلكتروني.وقال الدكتور عادل عمران وكيل المعمل، إن الدورة تهتم برفع كفاءة الموظفين بالوحدة الحسابية بالمعمل، ووضعهم على طريق المستجدات التي تنادي بها الحكومة المصرية بأهمية الرقمنة في ظل التنمية المستدامة.