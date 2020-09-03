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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة تعقد دورة تدريبية حول التحول الرقمي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:16 م
وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
عبدالناصرمحمد
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يعقد المعمل المركزي لبحوث الحشايش التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دورة تدريبية الأسبوع المقبل، تحت عنوان التحول الرقمي وعلاقته بموازنة الأداء، وذلك في الفترة من ٦ سبتمبر حتى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠، حيث تتناول الدورة المستجدات في النواحي المالية والإدارية، وكيفية التحول الرقمي وميكنة المعاملات المادية وطرق الدفع الإلكتروني.

وقال الدكتور عادل عمران وكيل المعمل، إن الدورة تهتم برفع كفاءة الموظفين بالوحدة الحسابية بالمعمل، ووضعهم على طريق المستجدات التي تنادي بها الحكومة المصرية بأهمية الرقمنة في ظل التنمية المستدامة.

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