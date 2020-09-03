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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طرح برومو فيلم «هتروق وتحلى»

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:16 م
هتروق وتحلى
هتروق وتحلى
محمد مجدي
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طرح صناع العمل السينمائي "هتروق وتحلى"، البرومو الدعائي للعمل عبر قناة الفيلم على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

فيلم "هتروق وتحلى" بطولة جماعية تدور أحداثه حول كيفية تغلب الشباب على الاكتئاب، وعدم الاستسلام للظروف التي من شأنها وضع الإنسان فِي دائرة الاكتئاب والإحباط.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر مصطفى، وبطولة شيما محمود، مونيا، عمر مصطفى، والفنان رضا إدريس.

يذكر أن آخر أعمال رضا إدريس، كان مسرحية "ريا وسكينة تاني"، الذي تقدم فيها الفنانة انتصار شخصية "سكينة" وتقدم الفنانة بدرية طلبة دور"ريا"، ويجسد الفنان حمدى الوزير، دور "عبدالعال"، وهى من تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح.

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