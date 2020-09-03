كارمن سليمان: أعود للتمثيل بعد نجاحى الغنائى و«كورونا» سر البهجة فى «لينا رقصة»

■ بداية.. كيف جاء اختيارك أغنية «لينا رقصة»؟

■ ما سر انجذابك لتصويرها؟

■ لماذا قدمتم «كليب» الأغنية بشكل استعراضى راقص؟

■ وماذا عن دور زوجك الملحن مصطفى جاد فى إنتاج الأغنية؟

■ هل ستستمرين على نفس النهج الراقص الاستعراضى فى أغانيك المقبلة؟

■ لماذا ابتعدتِ عن الألبومات الغنائية؟

■ وكيف ترين تقديم «الديو الغنائى»؟

■ لماذا لا تقدمين أغانى للأطفال؟

■ بعد مشاركتك فى مسلسل «ليالى الحلمية».. أين التمثيل فى قائمة أولوياتك الآن؟

■ ما أكثر «تتر» مسلسل لك حقق نجاحًا؟

■ ما النصيحة التى رافقتك بعد تخرجك فى برنامج «آراب أيدول»؟

■ ما أكثر الأعمال التى قربتك من الجمهور؟

■ أخيرًا.. كيف تغيّرت حياتك بعد قدوم نجلك «زين»؟

أُفضِّل «السينجل» عن الألبوم.. وأتمنى تقديم «ديو» مع صديقى المقرب تامر حسنىأغنيتى المقبلة فى نهاية العام الجارى.. أتمنى تقديم عمل للأطفال.. وأحب «التترات»كشفت المطربة كارمن سليمان عن تلقيها العديد من التعليقات الإيجابية على الشكل الذى خرج به كليب أغنيتها الأخيرة، الذى طرحته قبل أيام، «لينا رقصة»، خاصة فيما يتعلق بـ«البهجة» فى مشاهده، وتعبيراتها الحركية خلاله، فضلًا عن جرأتها التى يرجع الفضل فيها إلى زوجها الملحن مصطفى جاد.ورجحت «كارمن»، التى بدأت رحلتها فى عالم الغناء والتمثيل عام ٢٠١٤ بعد تخرجها فى برنامج اكتشاف المواهب «آراب أيدول»، أن تعود إلى التمثيل قريبًا، وذلك بعد تحقيق النجاح الذى تسعى إليه فى عالم الغناء.- تحدثت مع الملحن والمؤلف عزيز الشافعى وطلبت التعاون معه، واستمعت لعدد من أغانيه بالفعل، وكان من بينها «لينا رقصة»، التى أعجبت بها وقررت تقديمها. وأنا سعيدة جدًا بهذه التجربة، التى تعد المرة الأولى التى أتعاون فيها مع «الشافعى»، وكذلك الموزع الموسيقى جلال حمداوى.- شعرت بأن صناع العمل يمثلون «توليفة» جديدة ومنسجمة. فـ«الشافعى» تمنيت العمل معه منذ فترة طويلة، لأننى أحب أعماله الغنائية جدًا، وبالفعل جاءت كلمات الأغنية التى كتبها ولحنها «مصرية قوى»، و«حمداوى» قدم أفضل شكل موسيقى للعمل، أما مصطفى عامر، مخرج الفيديو كليب، فهو مخرج مميز جدًا، ولديه رؤية واضحة ووجهة نظر تستحق التقدير والاحترام.لذلك قررت خوض التجربة، لشعورى بأنها ستكون مميزة بفضل توافر هذه العناصر، والنتيجة أن العمل ظهر بشكل جيد، وهو ما اتضح من ردود الأفعال التى تلقيتها من الجمهور.- فى البداية، درسنا فكرة تقديم فيديو كليب الأغنية على شكل قصة درامية، لكننا اكتشفنا أننا لن نستطيع تقديمها بسبب وباء «كورونا»، لذلك قررنا استبدالها باستعراض مبهج يحتوى على ألوان كثيرة.وكان هدفنا الرئيسى تقديم عمل مختلف ومميز، وهو ما حدث بالفعل، ووقف وراء نجاحنا فريق كامل عمل معى على اختيار «اللوك» و«الإستايل» و«الميكاب»، إلى جانب قَصة الشعر، بجانب التدريب على تعبيرات الوجه فى المنزل.- «لينا رقصة»، والأغنية التى سبقتها «بصاتك»، هما من إنتاج شركة «سونى ميوزك»، التى يعمل بها زوجى منتجًا منفذًا، وهو يبذل مجهودًا كبيرًا وضخمًا لخروج العمل بشكل مميز ومختلف، وأشعر بأنه «ضهرى فى الحياة» ولا يوجد كلام يصف تعبه معى.و«مصطفى» سبب أساسى فى التغيير الذى ظهرت به فى الأغنية، ويستحق وصفه بـ«المقنع»، بعد أن استطاع إقناعى بالأغنية، والتى تحتوى على مشاهد جريئة أقدمها لأول مرة، وكنت على يقين بأنها ستنال إعجاب الجمهور.وبالمناسبة إذا وجدت لحنًا مميزًا من ألحان «مصطفى»، خلال الفترة المقبلة، سأحصل عليه فورًا، وبصفة عامة نتمنى الخير والنجاح لبعضنا البعض فى أى عمل غير مشترك.- من المحتمل أن تكون أغنيتى المقبلة بنفس اللون والشكل، خاصة أننى لم أرَ أى تعليق سلبى على فيديو كليب «لينا رقصة»، وتلقيت العديد من الإشادات به والحركات والتعبيرات التى تضمنها، وكذلك كلمات الأغنية، و«الميكاب» و«الإستايل».وحتى الآن لم أستقر على أغنيتى المقبلة، لكنها ستطرح بنهاية العام الجارى فى الغالب، وأنا أحرص دائمًا على أخذ الوقت الكافى لاختيار أعمالى الغنائية، وسأجلس مجددًا مع عزيز الشافعى، وإذا وجدنا عملًا يستحق سأقدمه فورًا.- لم أقدم سوى ألبوم واحد فقط فى مسيرتى الفنية، وكان ذلك فى بداية مشوارى الغنائى عام ٢٠١٤، ولم أفكر فى تقديم ألبومات بعد ذلك، خاصة فى الوقت الحالى، لأن الألبوم يأخذ منى وقتًا طويلا جدًا فى التنفيذ يتعدى عامين، فلماذا أغيب كل هذه الفترة؟ لذلك «السينجل» أفضل بالنسبة لى.- أحب «الديو» جدًا وأتمنى تقديمه، لكن لم يأتنى عرض جيد حتى الآن، سواء مع أحد المطربين من أبناء جيلى، أو الأجيال التى تسبقنى، وإذا توافر العرض سأوافق عليه فورًا... وأتمنى طبعًا تقديم «ديو» مع تامر حسنى، وهذا شرف كبير لى، لأننا صديقان مقربان.- أتمنى ذلك، لكن تراثنا فى أغانى الأطفال مميز للغاية، لذلك فإن تقديم عمل جديد يحتاج لدراسة جيدة، حتى يتم اختيار جوانب جديدة تجذب الجمهور.- أحب التمثيل جدًا وسأعود له مرة أخرى، لكن حاليًا أركز فى الغناء ويأخذ كل وقتى ومجهودى، وأسعى لتحقيق نجاح كبير فى عالم الغناء، وبعد ذلك أفكر فى العودة إلى التمثيل.- قدمت «تترات» عدد كبير من المسلسلات، وأحب تقديمها بشكل كبير، وأعتقد أن تتر مسلسل «فرح ليلى» من أكثر «التترات» التى أعجبت الجمهور وزادت من نسبة مشاهدة العمل.- تلقيت نصائح كثيرة من نجوم كبار، سواء من داخل مصر أو خارجها، ومجمل هذه النصائح هى أن أكون صاحبة شخصية، وأقدّم أعمالًا غنائية تشبهنى.- ليست أغنية واحدة، هناك أغانٍ عديدة من بينها «كلام كلام» و«حبيبى مش حبيبى» و«حضن دافئ»، وتتر مسلسل «فرح ليلى»، وأغنية «ربنا يخليك لقلبى» التى قدمتها فى حفل زفافى، بجانب أغانى تترات المسلسلات التى قدمتها.- «حياتى اتشقلبت».. منذ زمن وأنا أتحمل المسئولية، لكن مسئولية «زين» مختلفة، وفى البداية كنت أشعر بصعوبة، لكن مع الوقت أخذت مناعة، وزوجى وشقيقتى «فرح» يساعدانى فى تربيته.