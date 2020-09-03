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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«باشاغا»: التحقيق معي استمر 5 ساعات ودار حول مظاهرت طرابلس

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:12 م
فتحي باشاغا
فتحي باشاغا
عبير سليم
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أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، مساء اليوم، إن التحقيق معه تم في موعده واستمر خمسة ساعات وعشرين دقيقة، موضحًا أن التحقيق تم بوجود أعضاء المجلس الرئاسي دون وجود أي أطراف أخرى.

وبَين "باشاغا"، في مقطع مرئي نشره عبر حساب الحكومة على موقع "تويتر"، أن أسئلة التحقيق دارت بشكل أساسي حول المظاهرات الأخيرة وما صاحبها، مشيرًا إلى أنه تمت مساءلته تفصيليًا حول المظاهرات وتأمينها واختراقها وأي تجاوزات قد تعرض لها المتظاهرون.

وتابع وزير الداخلية، سُئلت حول دور وزارة الداخلية وأجهزة الدولة الأمنية المختلفة في عملية تأمين المظاهرات، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد خلال التحقيق على تماسك وتكامل مؤسسات الدولة الأمنية وأن كل الأجهزة الأمنية والعسكرية تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي والتنسيق فيما بينها.

وأردف، كما تم التأكيد على الاستمرار في برنامج دمج واستيعاب وتأهيل القوة الأمنية والعسكرية بما يمكنها من أداء دورها المنوط بها ضمن برنامج التكامل الأمني والدفاعي، إضافة إلى التأكيد على التزام مؤسسات الدولة بممارسة الاختصاصات المحددة لها وفق التشريعات الليبية والتكامل بينها في تلبية احتياجات المواطن.

وختم كلمته، بإيضاح أن امتثال وزير الداخلية للتحقيق وفق القرار الرئاسي يؤكد عمل وزير الداخلية تحت شرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق واحترام تراتبية الدولة وانضباط مؤسساتها تحت سيادة القانون.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قد أصدر الجمعة الماضية، قرارًا بإيقاف "باشاغا" احتياطيًّا عن العمل، وتحويله إلى التحقيق.

وأوضح القرار أن التحقيق مع الوزير بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، إضافة إلى البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، والتحقيق في أية تجاوزات اُرتُكبت في حق المتظاهرين.

ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، تشهد طرابلس ومدن مصراتة وسبها وغات والزاوية مظاهرات حاشدة ضد تفشي الفساد في البلاد، وتردي الخدمات العامة؛ جراء نقص السيولة النقدية، والوقود، وانقطاع الكهرباء المستمر وسوء الإدارة العامة. اضغط

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