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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

«إمارة الرشوة».. قطر دفعت لمستشار أردوغان مقابل نشر قوات تركية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:39 م
«إمارة الرشوة»
«إمارة الرشوة»
مروة عنبر
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كشفت وثيقة استخباراتية عن أن عضوًا بارزًا فى حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، وهو نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان، تلقى رشوة بقيمة ٦٥ مليون دولار من المخابرات القطرية على خلفية اتفاق بين أنقرة والدوحة.
وحسب الوثيقة، التى كشف عنها موقع «نورديك مونيتور»، فقد تواصل أحمد بيرات كونكار سرًا مع ضابط مخابرات قطرى لتلقى الرشوة قبل أيام من تمرير اتفاق، عبر لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، يسمح بنشر قوات تركية فى قطر.
وتم كشف أمر الوثيقة خلال شهادة الأدميرال سنان سورير، المسئول السابق عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركى.
وقال «سورير» إن المخابرات التركية حصلت على الوثيقة التى تثبت أن «كونكار» تواصل مع ضابط مخابرات قطرى، قبل جلسات لجنة الشئون الخارجية المخصصة لتمرير القانون الذى سمح بنشر وحدات عسكرية تركية فى قطر، وتلقى مقابل ذلك رشوة بقيمة ٦٥ مليون دولار.
وشغل «كونكار» منصب نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان التركى بين عامى ٢٠١٤ و٢٠١٦، وكان بالتالى فى موقع المسئولية حين وافقت اللجنة على مشروع القانون الذى يسمح بنشر القوات التركية فى قطر فى مارس ٢٠١٥.
وتم اعتراض الوثيقة من قبل المخابرات التركية «إم إى تى»، ثم ترجمت إلى اللغة التركية، وأرسلت إلى جميع فروع الحكومة المعنية، بما فى ذلك هيئة الأركان العامة، ووزارتى الداخلية والخارجية.
ووصفت تقارير المخابرات «كونكار» بأنه سياسى مؤيد لتنظيم الإخوان، وكان مقربًا من الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، وعضوًا فى الوفد التركى إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو. ووفقًا لسيرته الذاتية الموجزة المنشورة على موقع البرلمان التركى، عمل «كونكار» مستشارًا لـ«أردوغان» للسياسة الخارجية، وحصل على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال من جامعة ميامى. والاتفاقية بين أنقرة والدوحة وقعت فى ١٩ ديسمبر ٢٠١٤، خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى تركيا، وذلك بعدما اقترحها «تميم» خلال زيارة «أردوغان» إلى الدوحة فى سبتمبر من العام نفسه. وعرضت الاتفاقية على البرلمان التركى للموافقة عليها فى ١٠ فبراير ٢٠١٥، قبل إحالتها إلى لجنة الشئون الخارجية بعد ذلك بـ٥ أيام.
وأورد موقع «نورديك مونيتور» تفاصيل مثيرة عن تلك الفترة تشير إلى دور «كونكار»، الذى عمل على تغيير توقيت اجتماع اللجنة مرات عدة، ثم أبلغ أعضاءها بالأمر فى وقتٍ متأخر جدًا، لحرمانهم من الوقت الكافى لمراجعة نص الاتفاقية ومناقشته بشكل مفصل.
وبذل «كونكار» مجهودًا كبيرًا للإسراع لمناقشة الاتفاقية، زاعمًا أن التعديل فى توقيت اجتماع اللجنة لا علاقة له بترتيبات الاتفاقية، بل بظروف سفره وجدول أعماله المزدحم.
وخلال جلسة المناقشة، اعترض عدد من الأعضاء على «صياغات غامضة» بالاتفاقية، مثل ما ورد فى المادة الرابعة، التى تتضمن عبارة «أى مهام أخرى» تتعلق بنشر القوات التركية. ورأى البعض أن ذلك النص يمكن أن يوسع نطاق انتشار القوات بما يتجاوز الغرض المقصود منه، ويمكن أن يقوض المراجعة البرلمانية. ووفقًا لـ«نورديك مونيتور»، أثارت العبارات المبهمة اعتراضات البعض، لكن وكيل وزارة الخارجية، أوميت يالتشين، رد على المعترضين زاعمًا أن التفاصيل سيتم وضعها لاحقًا بواسطة عسكريين من البلدين، لكن هذا لم يقنع الرافضين، الذين طالبوا بتسجيل اعتراضاتهم على تلك الشروط الغامضة.

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