«الدستور» تحاور الطلاب المنتصرين على معارك الثانوية والمرض وظروف الأسرة

الباشمهندس أحمد: ٩٦% أخفيت عملى عن زملائى منعًا للشفقة

رضوى جابر: 97.7% والدى باع البيت لتعليمى و0.2% حرمتنى من «الصيدلة»

الدكتورة هبة 99.15% ابنة حارس العقار: ذاكرت على «الطبلية».. وسأتخصص فى الجراحة

أمينة مسعد 96% ابنة «بائعة اللبن»: أحلم بمنحة لدراسة «العلاج الطبيعى»\

بسنت وليد: 95.22% ذاكرت فى المستشفى وأتمنى دخول «طب الأسنان»

أمنية يسرى: 96.95% أعمل منذ الإعدادية.. ومجموعى غير كافٍ لـ«طب الأسنان»

أحمد جمال: حصلت على 96% رغم عملى 12 ساعة يوميًا.. و«نفسى فى طب»

ندى تعبر «الثانوى الزراعى» بتفوق: «هبقى دكتورة جامعية»

هبة عويضة ـ عمرو الشامى ـ ولاء القاضى معوض هويدى ـ إيناس سعيد - سالى رطب ـ هانى سميح ـ سمر مدحتلم تمنعهم ظروفهم الصعبة من التفوق فى الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وعلى الرغم من مواجهتهم العديد من الصعوبات خلال فترة الدراسة، ما بين إصابة بعضهم بأمراض خطيرة، أو عدم قدرة الوالد على الوفاء باحتياجات الأسرة إما لمرض أو بطالة- فإن هؤلاء الطلاب حصلوا على مجموع كبير أهّلهم للالتحاق بكليات القمة. وما بين المذاكرة على «الطبلية»، وعملهم فى أعمال صعبة خلال فترة الدراسة، لمساعدة أنفسهم ووالديهم فى توفير متطلبات الحياة، استمرت رحلة كفاح هؤلاء الطلبة الذين ما زال بعضهم غير قادر على الالتحاق بكليات القمة، رغم حصولهم على مجموعها وأكثر، ويُمنّون النفس بـ«منحة دراسية» تبعث الحياة فى أملهم الذى يأبى أن يموت.«الدستور» التقت هؤلاء الطلبة للتعرف على قصص كفاحهم، وما واجهوه من صعاب خلال فترة الدراسة، وآمالهم وتطلعاتهم فى الفترة المقبلة.فى ٢٠١١ عاد الأب الذى كان يعمل نجارًا من ليبيا، بعد أن بُترت ذراعه، فقرر ابنه أحمد السيد الخروج للعمل، الذى استمر بالتزامن مع دراسته، حتى فى الثانوية العامة، التى تحتاج إلى جهود مضاعفة فى تحصيل الدروس ومذاكرتها.وقال «أحمد» إن ما حدث لوالده كان صدمة كبيرة للأسرة، إذ سقط الرجل خلال عمله فى ليبيا، وتلقى علاجًا خاطئًا تسبب فى تفاقم المرض وبتر ذراعه، ورغم صغر سنه، فإنه قرر ألا ينتظر إعانات من أحد، ويخرج ليعمل ويعول نفسه وأسرته، وذلك بالتزامن مع حلمه فى أن يصبح «الباشمهندس أحمد».وأضاف: «كنت أقضى اليوم بين المذاكرة والعمل ١٢ ساعة يوميًا فى متجر لتوزيع السلع التموينية (سوبر ماركت)، واستمر ذلك طوال سنوات الدراسة فى الثانوية العامة، حتى حققت حلمى بالحصول على مجموع نسبته ٩٦٪، والتحقت بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية».وأوضح «أحمد» أنه منذ أن التحق بالثانوية العامة اتفق مع صاحب المتجر على تغيير مواعيد العمل، لتكون من الخامسة مساءً حتى الثالثة فجرًا، ليستطيع حضور مجموعات التقوية فى الثامنة صباحًا، لأنه كان لا يستطيع تحمل تكاليف الدروس الخصوصية.وكشف عن عدم إخباره أى زميل له عن ظروف عمله، طوال سنوات الدراسة، حتى لا يشفق أو يتنمر عليه أحد.وقال إن أمنية حياته الآن هى مساعدة والديه على زيارة بيت الله الحرام، لأن هذا هو أكبر حلم بالنسبة لهما.عاشت رضوى جابر طوال حياتها تحلم بالالتحاق بكلية الصيدلة، لتحقق رغبة والدها، لكنها لم تتمكن من تحقيق ذلك، بسبب نسبة مئوية ضئيلة لا تتعدى ٠.٢٪، وذلك بعد حصولها على ٩٧.٧٪ فى الثانوية العامة، فى الوقت الذى يبدأ فيه تنسيق الكلية من ٩٧.٩٪.وبعد رحلة عناء ومشقة عاشتها الفتاة مع ذويها، لم يحالفها الحظ، بسبب ارتفاع التنسيق هذا العام، واضطرت فى النهاية للاستسلام إلى الأمر الواقع، بعدما أيقنت تمامًا أنها فعلت ما بوسعها وبذلت قصارى جهدها لتحقيق حلم والدها.وحسب ما روته الطالبة، فإن والدها أصيب بضمور فى الساقين منذ ١٠ سنوات، ما جعله غير قادر على العمل، ورغم أنه حاول أكثر من مرة العمل فى مجال خاص مثل التجارة، فإنه لم يستطع الاستمرار بسبب شدة الإعاقة التى يعانى منها، ليكتفى فقط بمعاش أبيه الذى يحصل عليه شهريًا.وبعد دخول ابنته المرحلة الثانوية، اضطر الرجل لبيع منزله والانتقال إلى منزل والده القديم، حتى يستطيع تحمل مصاريف الدراسة، ويجعل ابنته تلتحق بكلية الصيدلة، كما تمنى طوال عمره.وبسبب ظروف الحياة الصعبة، بحثت الزوجة عن عمل للمساعدة فى مصاريف المنزل، خاصة أن الأسرة مكونة من ٥ أفراد، وكل ذلك بهدف إتاحة الفرصة والوقت الكافيين للفتاة لكى تتمكن من مذاكرة دروسها وتحقيق الهدف المنشود.لكن الأسرة شعرت بصدمة شديدة يوم إعلان مرحلة التنسيق، وتأكدهم من أن ابنتهم لن تلتحق بـ«الصيدلة»، لذلك كل أملهم فى الوقت الحالى هو الالتحاق بالكلية فى جامعة خاصة، عبر «منحة»، خاصة أن الفتاة هى أملهم الوحيد فى تحسين مستوى معيشتهم.ورغم الإعاقة التى يعانى منها الوالد، فإنه حاول مرارًا وتكرارًا البحث عن «منحة خاصة» لابنته، لكن كل محاولاته باءت بالفشل.رغم أن الحياة لم تمنحها سوى «طبلية» لتضع عليها كتبها وتذاكر بعد أن يأكل أبواها وإخوتها، فإن حلمها كان أكثر رحابة من الظروف ومن بيتها الصغير.إنها الطالبة هبة حامد محمود، الحاصلة على ٩٩.١٥٪ فى الثانوية العامة، والتى التحقت رسميًا بكلية الطب جامعة الإسكندرية.وقالت «هبة»: «نجحت فى أن أكون من الأوائل فى كل المراحل التعليمية التى مررت بها، إلى أن دخلت مدرسة الرمل الثانوية»، مشيرة إلى أنها كانت تخصص جزءًا صغيرًا من غرفة بمنزلها الصغير لتذاكر دروسها، وكانت تنجح فى الانفصال عما يحدث حولها، والتركيز فى الكتاب فقط.وأضافت أنها لم تستطع المذاكرة عبر المنصات الإلكترونية، خلال العام الماضى، وكانت تعتمد بشكل كامل على الكتب المدرسية، ولم تكن تتوقع أن تحصل على هذه الدرجات العالية، مشيرة إلى أن حلمها المقبل هو أن تتخصص فى الجراحة.أما والدتها فقالت إنها اعتادت على أن ترى ابنتها متفوقة، مضيفة: «هبة كافحت كثيرًا إلى أن حققت حلمها.. عمرها ما شافت مكتب، ودايمًا كانت بتذاكر على الطبلية، والحمد لله رفعت راسنا. لم نقصر فى شىء معها، فنحن نشقى كى يسعد أبناؤنا».وقال الأب إنه يعمل حارس عقار منذ ٢٠ عامًا، وإن ابنته «هبة» هى الفرحة الكبرى فى حياته، لذلك أحس بسعادة غامرة حينما علم بدخولها كلية الطب، خاصة أن «ربنا عالم بالحال».وأشار الأب إلى أنه أنجب ٣ أبناء بجانب «هبة»، وهم فتاة متزوجة، وابن فى المرحلة الإعدادية، وطفلة لم تكمل ٣ سنوات، وعلى الرغم من عدم تعلمه هو أو زوجته القراءة والكتابة، فإنهما قررا أن يبذلا كل الجهد لكى ينعم أبناؤهما بالتعليم.وأضاف أن البيت ملىء بشهادات تفوق ابنته منذ أن كانت فى المرحلة الابتدائية، وأنه كان يترك الغرفة فى بعض الأحيان ليوفر لابنته مكانًا ومناخًا هادئًا للاستذكار، أو لكى تنام جيدًا قبل الامتحانات.١٨ عامًا عاشتها أمينة مسعد، التى حصلت مؤخرًا على شهادة الثانوية العامة بمجموع يقترب من ٩٦٪، فى معاناة مع والدتها وإخوتها، وذلك منذ وفاة والدها الذى لا تتذكر منه إلا مجرد طيف، خاصة أنه تُوفى قبل أن تبلغ الثالثة من عمرها. حلم «أمينة» كان الالتحاق بكلية العلاج الطبيعى، خاصة أنها كانت دائمًا الأولى على مدرستها، لكن الظروف الصعبة التى مرت بها، على مدار الأشهر الماضية، فى ظل تداعيات فيروس «كورونا»، وتراجع الدخل المادى للأسرة قد يقضيان على هذا الحلم، بعدما أثر الأمر على مجموعها النهائى فى الثانوية، وفاتتها الكلية التى ترغب فيها، بفارق بسيط فى المجموع.قالت «أمينة»: «والدى كان يعمل سائق سيارة نقل فى إحدى الشركات الخاصة، وبعد وفاته كان المعاش قليلًا جدًا، خاصة أنه ترك أمى مع ٣ أبناء كلهم فى بداية الدراسة، ولم يكن هناك من يساعدنا، فاضطرت أمى، التى لم يكن عمرها يزيد على ٢٧ عامًا، إلى شراء (جاموسة) بالمشاركة مع بعض الجيران لتصنع الجبن من لبنها وتطعمنا منه وتبيع الفائض لتوفر لنا مصدرًا للدخل، كما أنها اشترت بعض الدواجن لتوفر منها البيض وتبيعه».وتابعت أمينة: «كنت أمل العائلة، وساعدونى بكل ما يستطيعون لأتفوق فى الثانوية العامة كما اعتادوا طيلة سنوات دراستى، وأحقق حلمهم بالالتحاق بكلية العلاج الطبيعى، ورفضت أمى أن أخرج للعمل مع الدراسة، كما كانت تفعل أختى الكبرى، وساعدنى ذلك كثيرًا، إلا أن النتيجة صدمتنى».وأوضحت: «فى ظل المذاكرة والتفوق، اعتقدت أن حلمى أصبح قريبًا، لكن ارتفاع التنسيق فى الثانوية بالشكل الحالى أنهى هذا الحلم الذى عملت كثيرًا على تحقيقه من أجل أمى، وكل ما أتمناه حاليًا هو أن أحصل على منحة للدراسة بكلية العلاج الطبيعى لأحقق أحلامى وأحلام أسرتى، خاصة الوالدة المكافحة».كان اكتشاف إصابتها بمرض «الذئبة الحمراء»، بعد أيام قليلة من بدء العام الدراسى، كفيلًا بتدمير معنويات بسنت وليد سعيد، طالبة الثانوية العامة، خاصة أنها قضت الأسابيع الأولى من الدراسة فى المستشفى لتلقى العلاج من مرضها المزمن، لكنها ورغم ذلك قررت ألا تستسلم. وفى مواجهة مرضها الذى يضعف مناعتها العامة ويهدد كفاءة أجهزة الجسم، أصرت ابنة مدينة منوف بمحافظة المنوفية على استكمال دراستها وتفوقها، بل واستغلال أوقات وجودها فى المستشفى لمذاكرة دروسها. بالعزيمة والتحدى والتوكل على الله، حددت «بسنت» هدفها الذى تمثل فى التفوق بالثانوية العامة، والالتحاق بكلية طب الأسنان، لكن احتجازها فى المستشفى عقب تدهور صحتها قبيل موعد امتحان مادة «الفيزياء»، أثر على مجموعها النهائى، ورغم ذلك فإنها حصلت على مجموع ٩٥.٢٢٪، لكنه لم يكن كافيًا لتحقيق حلمها فى الالتحاق بكلية طب الأسنان، كما تمنت دائمًا. وتتمنى «بسنت»، التى ما زالت تخضع للعلاج من مرضها النادر، أن تحصل على منحة من وزارة التعليم العالى لدراسة طب الأسنان، وتطلب من المسئولين مراعاة تداعيات مرضها التى أصبحت تهدد حلمها.منذ الإعدادية، تعمل أمنية يسرى فى مجال التسويق، وعند دخولها الصف الثالث الثانوى تنازلت عن عملها، لأنها رأت أن هذه السنة بمثابة تحديد مصير، لكن الله كان يدبر أمرًا آخر، وتعرض والدها السائق لحادث أليم كاد أن ينهى حياته، فاضطروا لإنفاق كل ما يملكون لعلاجه، وازداد الأمر سوءًا، لعدم امتلاك والدها راتبًا ثابتًا.أصيبت «أمنية» بضعف فى إحدى عينيها، وهو ما كان يمنعها من التركيز لفترات طويلة، لكنها أصرت على المجازفة لكى تصل إلى حلمها، ولتوفر علاج والدها، فاستعانت فى أول ٣ أشهر بالدروس فى مجموعات عامة تصل لـ٤٠ طالبًا، ثم كانت تعمل بجانب المذاكرة فى المنزل.وبدأت الامتحانات وهى لم تكن تتابع مع مدرسين،، لكنها أصرّت على أن تحضر وتظهر أفضل ما لديها، لتحصل فى النهاية على مجموع ٩٦.٩٥٪، لكن التنسيق عصف بحلمها بدخول «طب أسنان»، ووضعها فى موضع آخر.أحمد جمال هو أحد طلاب الثانوية العامة الذين نجحوا بتفوق، لكنه لم يكن مثل غيره من المتفوقين، إذ حمل على كتفيه رحلة كفاح خاصة، لم يكن عنوانها استذكار الدروس فقط من أجل النجاح، كأى طالب عادى أو شاب فى مثل عمره، بل قضى وقتًا طويلًا فى العمل أيضًا، من أجل مساعدة والده.ورغم صعوبة الظروف التى يمر بها «أحمد»، اختار دخول شعبة «علمى علوم»، واستطاع الحصول على مجموع ٩٦٪، معتبرًا أن «أبويا وأمى هما صاحبا الفضل فى نجاحى وحصولى على ذلك المجموع، بعد أن وقفا بجانبى وساعدانى بكل قوة».وتابع: «أنا من أسرة متوسطة. عشان كده كان لازم أشتغل، وكنت بحاول أوفق بين الدراسة والعمل، لأنى كنت بشتغل ١٢ ساعة فى مطعم».ورغم أن «أحمد» كان يتمنى تحقيق أمنية والديه، «اللى تعبوا السنين دى كلها عشانها، وهى أنى أدخل كلية الطب، فرقت على أقل من ٤ درجات، لكن فى النهاية ورغم ظروف شغلى قدرت أجيب مجموع عالى يمكن طلبة كتير متفرغين ماجبوهوش».لم تتمكن ندى محمد السيد، ابنة كفرالشيخ، من دخول الثانوية العامة بسبب الظروف المادية لوالدها، الذى أجرى عملية قلب مفتوح اضطرته للجلوس فى البيت، وجعلته يترك عمله فى الزراعة، لكنها رغم ذلك تفوقت حتى حلت فى الترتيب الثانى على مستوى الجمهورية فى الثانوية الزراعية.وقالت «ندى»: «صممت على أن أكون من المتفوقين وألتحق بكلية، مثل طلاب الثانوية العامة، دون أن أكبّد والدى الأموال الكثيرة التى يدفعها هؤلاء الطلاب فى الدروس الخصوصية، وغيرها من المصروفات»، مضيفة: «تحقق لى ذلك فى النهاية، على الرغم من أنى ماكنش عندى مكتب وكنت بذاكر على طبلية».وكشفت «ندى» عن سعيها للالتحاق بكلية الزراعة جامعة كفرالشيخ، لتصبح أستاذة جامعية بها بعد التخرج، لتستكمل تفوقها الذى بدأته فى الثانوية الزراعية، مضيفة: «سأبذل كل جهدى لتحقيق التفوّق فى الجامعة ورفع رأس والدىّ عاليًا كما حدث فى الدبلوم».