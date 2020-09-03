حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بـ«قرنة الأقصر»

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، برئاسة العميد علاء عبدالجابر، الخميس، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتعليمات محافظ الأقصر مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم وحزم لتعديات البناء.وأسفرت الحملة عن تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بقريتى الأقالتة والبعيرات على أراضي أملاك الري بينهم 7 قرارات على إجمالي مساحة 538 مترا مربعا، و3 قرارات بناء مخالف بدون ترخيص بدائرة المركز بإجمالي مساحة 450 مترا مربعا.شارك في الحملة كل من حجازي النحاس، نائب رئيس المركز، ومسئولو الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية ورؤساء القرى وبمعدات الحملة الميكانيكية وقوة أمنية من مركز شرطة القرنة.