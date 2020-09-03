حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بـ«قرنة الأقصر»
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:52 م
هدى الأميرطباعة
شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، برئاسة العميد علاء عبدالجابر، الخميس، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتعليمات محافظ الأقصر مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم وحزم لتعديات البناء.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بقريتى الأقالتة والبعيرات على أراضي أملاك الري بينهم 7 قرارات على إجمالي مساحة 538 مترا مربعا، و3 قرارات بناء مخالف بدون ترخيص بدائرة المركز بإجمالي مساحة 450 مترا مربعا.
شارك في الحملة كل من حجازي النحاس، نائب رئيس المركز، ومسئولو الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية ورؤساء القرى وبمعدات الحملة الميكانيكية وقوة أمنية من مركز شرطة القرنة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتعليمات محافظ الأقصر مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم وحزم لتعديات البناء.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بقريتى الأقالتة والبعيرات على أراضي أملاك الري بينهم 7 قرارات على إجمالي مساحة 538 مترا مربعا، و3 قرارات بناء مخالف بدون ترخيص بدائرة المركز بإجمالي مساحة 450 مترا مربعا.
شارك في الحملة كل من حجازي النحاس، نائب رئيس المركز، ومسئولو الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية ورؤساء القرى وبمعدات الحملة الميكانيكية وقوة أمنية من مركز شرطة القرنة.