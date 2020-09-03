رئيس شركة الكهرباء يدرس شكاوى مواطني الأقصر
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:39 م
هدى الأميرطباعة
قام سامي أبووردة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بالمرور الخميس على قطاع توزيع كهرباء الأقصر؛ لمتابعة تنفيذ التوصيات، خاصة ما يتعلق بنسب التحصيل وبحث شكاوى المواطنين.
كما عقد اجتماعًا برؤساء القطاعات ومديري العموم ومديرى الهندسات، وتم التأكيد على حُسن معاملة المواطنين وتقديم أعلى معايير الخدمة لهم، وتنشيط ومتابعة ورفع أداء أعمال التحصيل وحصر الفقد من خلال أعمال الضبطية القضائية ومراجعة عدادات المشتركين، خاصة المصالح الحكومية والري الأهلي والإنارة العامة، مؤكدًا أهمية الانتهاء من المصادقات شهريًا.
وأكد رئيس مجلس الإدارة أهمية مراجعة العدادات المغلقة والمؤجلة والاستهلاكات الضعيفة على الطبيعة وحصر التركمات، والتأكد من صحتها واتخاذ اللازم لتقسيطها بصورة مناسبة، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية فى تنفيذ المشروعات طبقًا للخطة الاستثمارية، لافتًا إلى أهمية أعمال الصيانة والعمل على تقليل زمن الانقطاع.
كما زار هندستي كهرباء البياضية وغرب الأقصر بقطاع الأقصر، وحرص على بحث وإصدار التعليمات الفورية لحل مشاكل المواطنين، وتفقد مخازن الحبيل الجديدة والتأكد من تطور العمل بالانشاءات بها، مع متابعة الأعمال القائمة بورشة الإصلاح وإعادة التأهيل بالحبيل، وحث العاملين بالورشة على زيادة الجهد والاستفادة القصوى من جميع المهمات المرفوعة من الشبكة.
كما عقد اجتماعًا برؤساء القطاعات ومديري العموم ومديرى الهندسات، وتم التأكيد على حُسن معاملة المواطنين وتقديم أعلى معايير الخدمة لهم، وتنشيط ومتابعة ورفع أداء أعمال التحصيل وحصر الفقد من خلال أعمال الضبطية القضائية ومراجعة عدادات المشتركين، خاصة المصالح الحكومية والري الأهلي والإنارة العامة، مؤكدًا أهمية الانتهاء من المصادقات شهريًا.
وأكد رئيس مجلس الإدارة أهمية مراجعة العدادات المغلقة والمؤجلة والاستهلاكات الضعيفة على الطبيعة وحصر التركمات، والتأكد من صحتها واتخاذ اللازم لتقسيطها بصورة مناسبة، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية فى تنفيذ المشروعات طبقًا للخطة الاستثمارية، لافتًا إلى أهمية أعمال الصيانة والعمل على تقليل زمن الانقطاع.
كما زار هندستي كهرباء البياضية وغرب الأقصر بقطاع الأقصر، وحرص على بحث وإصدار التعليمات الفورية لحل مشاكل المواطنين، وتفقد مخازن الحبيل الجديدة والتأكد من تطور العمل بالانشاءات بها، مع متابعة الأعمال القائمة بورشة الإصلاح وإعادة التأهيل بالحبيل، وحث العاملين بالورشة على زيادة الجهد والاستفادة القصوى من جميع المهمات المرفوعة من الشبكة.