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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس شركة الكهرباء يدرس شكاوى مواطني الأقصر

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:39 م
سامي أبو وردة،
سامي أبو وردة،
هدى الأمير
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قام سامي أبووردة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بالمرور الخميس على قطاع توزيع كهرباء الأقصر؛ لمتابعة تنفيذ التوصيات، خاصة ما يتعلق بنسب التحصيل وبحث شكاوى المواطنين.

كما عقد اجتماعًا برؤساء القطاعات ومديري العموم ومديرى الهندسات، وتم التأكيد على حُسن معاملة المواطنين وتقديم أعلى معايير الخدمة لهم، وتنشيط ومتابعة ورفع أداء أعمال التحصيل وحصر الفقد من خلال أعمال الضبطية القضائية ومراجعة عدادات المشتركين، خاصة المصالح الحكومية والري الأهلي والإنارة العامة، مؤكدًا أهمية الانتهاء من المصادقات شهريًا.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أهمية مراجعة العدادات المغلقة والمؤجلة والاستهلاكات الضعيفة على الطبيعة وحصر التركمات، والتأكد من صحتها واتخاذ اللازم لتقسيطها بصورة مناسبة، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية فى تنفيذ المشروعات طبقًا للخطة الاستثمارية، لافتًا إلى أهمية أعمال الصيانة والعمل على تقليل زمن الانقطاع.

كما زار هندستي كهرباء البياضية وغرب الأقصر بقطاع الأقصر، وحرص على بحث وإصدار التعليمات الفورية لحل مشاكل المواطنين، وتفقد مخازن الحبيل الجديدة والتأكد من تطور العمل بالانشاءات بها، مع متابعة الأعمال القائمة بورشة الإصلاح وإعادة التأهيل بالحبيل، وحث العاملين بالورشة على زيادة الجهد والاستفادة القصوى من جميع المهمات المرفوعة من الشبكة.

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