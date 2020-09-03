مهرجان المسرح التجريبي ينظم ورشة الأداء الصوتي على شاشة «الإبداع»

قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي إتاحة ورشة الأداء الصوتي لـ 100 متدرب إضافي خلال بث فعاليات الورشة على شاشة السينما بمركز الإبداع بدار الأوبرا.الورشة ستكون متاحة على شاشة الإبداع لمن يرغب في متابعتها في بث مباشر، إلى جانب فضائها الأصلي بقاعة التدريب للمقبولين فيها، ابتداء من غد الجمعة 4 سبتمبر، وحتى الثلاثاء 8 سبتمبر من الثالثة وحتى السادسة مساء.