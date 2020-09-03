وقف مدير إدارة بأوقاف الشرقية وإحالته للتحقيق لتقصيره في العمل

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، وقف عبد الستار الشبراوي محمد عبد الدايم مفتش دعوة ومكلف مدير إدارة أم عجرم بمديرية أوقاف الشرقية، عن العمل لمدة 3 أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب.يأتي ذلك بناءً على مذكرة مقدمة من إدارة الموارد البشرية، نظرًا لما نسب إليه من مخالفات وتقصيره في واجبه الوظيفي.