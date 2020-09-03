روسيا تجدد دعمها لجهود استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا تؤكد مجددًا دعمها لجهود استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك اقتراح عقد اجتماع فلسطيني آخر في موسكو.وجاء في بيان الخارجية الروسية عقب اتصال هاتفي بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ أن "الجانب الروسي أكد - مجددا - دعمه الثابت لجهود استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك اقتراح عقد اجتماع آخر للفلسطينيين في موسكو في الفترة المقبلة".وأشار البيان إلى أن "الشيخ" أبلغ الجانب الروسي بالاستعدادات لعقد لقاء في المستقبل القريب بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقادة جميع الفصائل السياسية الفلسطينية الكبرى الأخرى "لوضع موقف متفق عليه بشأن مجموعة من القضايا لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني بما يتوافق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي".الجدير بالذكر أنه في فبراير 2019، انعقد الاجتماع الثالث للقوى الفلسطينية الرئيسية في موسكو بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بمشاركة 12 فصيلا فلسطينياَ، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي عملية الانقسام الفلسطيني والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين.