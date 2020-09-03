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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهولة المصدر ببني سويف

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:37 م
أطنان أرز وسكر مجهولة
أطنان أرز وسكر مجهولة
بنى سويف - محمد حفيظ
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شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، على استمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا.

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، والذي تضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان أزر و2 طن سكر مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات، و10 عبوات تقاوي زراعية منتهية الصلاحية، و15 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، و50 كيلو جراما من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، فيما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية.

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