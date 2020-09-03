وزير الدفاع يناقش مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية التعاون المشترك

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، السيد جوزيف بوريل نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ورئيس مجلس الدفاع بالاتحاد الأوروبى، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليًا.وتناول اللقاء الأوضاع الأمنية بالمنطقة ذات التأثير على كل من مصر والاتحاد الأوروبى، وكذا التعاون المشترك فى مجال الدفاع.وأعرب القائد العام عن تقديره العلاقات التى تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبى باعتبارها علاقات ذات طبيعة استراتيجية تقوم على التعاون بين شركاء لتحقيق الاستقرار والأمن لشعوب ضفتى المتوسط، خاصة أن الاتحاد الأوروبى يعد من أهم شركاء مصر فى عملية أمن واستقرار المنطقة، فضلًا عن أن العلاقات بين مصر ودول الأعضاء تتسم بأهمية كبرى سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.من جانبه، أكد جوزيف بوريل أهمية استمرار التنسيق المشترك مع مصر، والتعاون معها لتحقيق الاستقرار والأمن لشعوب ضفتى المتوسط.حضر اللقاء السفير خالد البقلى سفير مصر ببروكسل، وعدد من قادة القوات المسلحة.