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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سفير كازاخستان يودع «العناني» قبل انتهاء مدة خدمته

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:24 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
رامى حسين وفاتن غلاب
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استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عصر اليوم، بمقر الوزارة بالزمالك، السفير أرمان إيساغالييف، سفير كازاخستان بالقاهرة، وحرص على لقاء الوزير، لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته سفيرًا لبلاده في القاهرة.

وخلال اللقاء وجه السفير أرمان إيساغالييف، الشكر للوزير، عن التعاون المثمر والفعّال بين البلدين في كافة المجالات، خاصة مجال العمل الأثري والسياحي، مشيدا بجهود الوزارة عما تشهده البلاد من تطور ملحوظ في هذا القطاع، مما أثمر عنه استئناف حركة الطيران بين البلدين بعد فترة توقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وسيصل خلال الأيام القليلة المقبلة أول فوج سياحي من كازاخستان إلى إحدى المدن الشاطئية بالبحر الأحمر.

كما وجه سفير كازاخستان، الشكر للوزير على جميع الفعاليات التي كانت تنظمها الوزارة خلال الفترة السابقة، وحرص على التواجد فيها مع مجموعة من أصدقاء الوزارة من سفراء دول العالم، مما مكنهم من مشاهدة والتعرف على جمال مصر وعراقة وتفرد حضارتها، وكذلك شواطئها الخلابة ومقوماتها السياحية المختلفة والمتميزة بها.

وأكد السفير أرمان إيساغالييف، على أن جميع المقاصد السياحية في مصر آمنة وجاهزة لاستقبال السائحين، حيث تقوم المقاصد السياحية في مصر بتطبيق ضوابط سلامة صحية سليمة تُشعر السائح بالأمان خلال الاستمتاع بإجازته.

ورحب الدكتور خالد العناني، بالسفير، مشيرا إلى التعاون بين البلدين الذي أثمر عن تحريك ملف مشروع ترميم جامع الظاهر بيبرس بعد توقف دام مدة طويلة، وافتتاح معرض للآثار الإسلامية بكازاخستان، وتبادل عدد من الزيارات الرسمية والهامة بين البلدين، كما وجه له الشكر على ثقته والشعب الكازاخستاني بالمقاصد السياحية المصرية.

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور العناني، السفير، مستنسخا للآلهة سرقت، متمنيا له التوفيق والنجاح في مسئولياته ومهامه العملية الجديدة التي سيكلف بها.

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