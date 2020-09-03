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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يناقش آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمراكز

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:22 م
الدكتور أحمد الأنصاري،
الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع عدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء المدن، ومسئولي الهيئة العامة للطرق، ومدير التخطيط والمتابعة بالديوان العام، ومسئولي الجهات ذات الصلة، لمناقشة آليات ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام 2020- 2021 بكل مركز ومدينة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول مناقشة موقف مشروعات الخطة الاستثماري للعام المالي 2020 2021، واستعراض موقف المشروعات المزمع تنفيذها، ووضع أفضل الحلول والآليات لعدم تأخير الجهات في تنفيذ خططها، والتي تشمل مشروعات رصف الطرق، وإنشاء كباري، ووضع حوائط خرسانية على الترع، وشراء مستلزمات ومهمات كهربائية وأعمدة إنارة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، والآلات والمعدات الهندسية المزمع توفيرها من قيمة الخطة الاستثمارية.

وشدد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة، موجهًا بعمل مراجعة وحصر شامل للمعدات والآلات بمختلف الوحدات المحلية العاملة منها والمتوقفة حاليًا، وإعداد بيان تفصيلي بالاحتياجات الفعلية من المعدات بكل مركز على حدة.

كما أكد المحافظ، سرعة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية خلال المواعيد المقررة وتبعًا للجداول الزمنية والمواصفات الفنية والقياسية تحت إشراف اللجان المختصة، مؤكدًا أنه لا تراخي في تنفيذ الخطة الاستثمارية للارتقاء بالبنية الأساسية والتحتية للمحافظة.
الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم
الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم
الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم
الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم

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