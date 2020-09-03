محافظ الفيوم يناقش آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمراكز

محافظ الفيوم يناقش آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمراكز
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:22 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع عدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء المدن، ومسئولي الهيئة العامة للطرق، ومدير التخطيط والمتابعة بالديوان العام، ومسئولي الجهات ذات الصلة، لمناقشة آليات ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام 2020- 2021 بكل مركز ومدينة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد للمحافظة.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول مناقشة موقف مشروعات الخطة الاستثماري للعام المالي 2020 2021، واستعراض موقف المشروعات المزمع تنفيذها، ووضع أفضل الحلول والآليات لعدم تأخير الجهات في تنفيذ خططها، والتي تشمل مشروعات رصف الطرق، وإنشاء كباري، ووضع حوائط خرسانية على الترع، وشراء مستلزمات ومهمات كهربائية وأعمدة إنارة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، والآلات والمعدات الهندسية المزمع توفيرها من قيمة الخطة الاستثمارية.
وشدد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة، موجهًا بعمل مراجعة وحصر شامل للمعدات والآلات بمختلف الوحدات المحلية العاملة منها والمتوقفة حاليًا، وإعداد بيان تفصيلي بالاحتياجات الفعلية من المعدات بكل مركز على حدة.
كما أكد المحافظ، سرعة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية خلال المواعيد المقررة وتبعًا للجداول الزمنية والمواصفات الفنية والقياسية تحت إشراف اللجان المختصة، مؤكدًا أنه لا تراخي في تنفيذ الخطة الاستثمارية للارتقاء بالبنية الأساسية والتحتية للمحافظة.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول مناقشة موقف مشروعات الخطة الاستثماري للعام المالي 2020 2021، واستعراض موقف المشروعات المزمع تنفيذها، ووضع أفضل الحلول والآليات لعدم تأخير الجهات في تنفيذ خططها، والتي تشمل مشروعات رصف الطرق، وإنشاء كباري، ووضع حوائط خرسانية على الترع، وشراء مستلزمات ومهمات كهربائية وأعمدة إنارة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، والآلات والمعدات الهندسية المزمع توفيرها من قيمة الخطة الاستثمارية.
وشدد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة، موجهًا بعمل مراجعة وحصر شامل للمعدات والآلات بمختلف الوحدات المحلية العاملة منها والمتوقفة حاليًا، وإعداد بيان تفصيلي بالاحتياجات الفعلية من المعدات بكل مركز على حدة.
كما أكد المحافظ، سرعة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية خلال المواعيد المقررة وتبعًا للجداول الزمنية والمواصفات الفنية والقياسية تحت إشراف اللجان المختصة، مؤكدًا أنه لا تراخي في تنفيذ الخطة الاستثمارية للارتقاء بالبنية الأساسية والتحتية للمحافظة.
الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم
الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم
الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم
الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم