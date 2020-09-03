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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انطلاق فعاليات دوري «لأني رجل» على ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:08 م
فعاليات دوري «لأني
فعاليات دوري «لأني رجل
محمد الشريف
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انطلق منذ قليل مباراة نهائي دوري "لأني رجل" لكرة القدم الخماسية، والذي ينظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، ويقام على ملعب المركز الأوليمبى بالمعادي.

وذلك بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، ودكتور بيرأكسيل فريلينجسدروف وأميرة خليل ممثلين عن سفارة السويد بالقاهرة وعدد من السادة المحافظين، والشباب المشاركين فى حملة لأنى رجل.

ويقام اليوم على نفس الملعب تصفيات نصف وربع النهائي بين الفرق المشاركة، حيث يتأهل الفريقين الفائزين الى نهائي دوري لأني رجل.

هذا وسبق الحفل الختامي توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن دورى "لأنى رجل" لكرة القدم الخماسية تم إطلاقه خلال فبراير الماضي ضمن حملة لأنى رجل بمشاركة 108 فريق من جميع محافظات الجمهورية، ويهدف إلى تعديل السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه المرأة من خلال تأهيل أكثر من 2000 شاب من اللاعبين الواعدين والمدربين والشباب من المتطوعين من المجتمع المدني والحكومة يحملون رسائل الحملة ويعملون علي نشرها بكافة محافظات الجمهورية، ويحثون الشباب ليكونوا المحرك والداعم للمرأة المصرية.

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