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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الفنادق العائمة تستعد للتشغيل بضوابط مشددة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:30 م
الفنادق العائمة
الفنادق العائمة
رامى حسين
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قال ماجد انطوان رئيس غرفة المنشأت الفندقية بالوجه القبلي والصعيد، إن الفنادق العائمة تستعد لتوفيق أوضاعها حسب الاشتراطات الصحية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الصحة سواء الخاصة بسلامة الأغذية والمشروبات أو سلامة النزلاء والحفاظ على الصحة العامة لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا، لبدء العمل عليها اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

وأضاف «انطوان» في تصريحات له، أن الفنادق بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بها تقوم بالتعاقد مع واحدة من الشركات الـ3 الدولية التي تعاقدت معها الغرفة، للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات الصحية والوقائية المقررة ثم تحصل على موافقة مبدئية للتشغيل، وبعد ذلك تقوم الشركة الدولية بإجراء تفتيش دوري على عينة عشوائية من الفنادق بمصاحبة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة وقسم مراقبة الجودة والتفتيش بوزارة السياحة للتأكد من التزام الفندق بضوابط التشغيل وفي حالة التزام الفندق يتم منحة شهادة دولية لمدة عام مع تعهد من مدير الفندق بالالتزام بتطبيق الضوابط وإجراء تفتيش ربع سنوي.

وأوضح انطوان أن هناك رقابة شديدة على التزام بالاستراطات الوقائية وتنفيذها بالفنادق العائمة خاصة أن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا ظهرت عليها كما أنها من أكثر الأنماط السياحية التي بالفيروس على مستوى العالم هي سياحة الكروز ونظرا لحساسية التعامل مع الفنادق العائمة قامت وزارة السياحة بتأخير تشغيلها.

وأشار انطوان إلى أنه بالرغم من التوقف وعدم الإعلان عن إعادة التشغيل للفنادق العائمة، إلا أنها قد شهدت طلبات سياحية من دول أوروبا الشرقية للحجز، الأمر الذي يعطي مؤشرات مبشرة عند فتح حركة التشغيل بقدوم سائحين عليها.

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