«جريمة الفيرمونت».. كل ما نعرفه عن «أهم قضية رأي عام في مصر»

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«الدستور» تستعرض أبرز ما نشر عن «أهم قضية رأي عام في مصر» حتى الآن:

























































اتهمت فتاة بحسب شهادتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسابيع الأخيرة، مجموعة من الأشخاص بتخديرها واغتصابها داخل الفندق في عام 2014، بالإضافة إلى ابتزازها من خلال مقاطع فيديو تم تصويرها خلال وقوع الحادث.