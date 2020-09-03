«جريمة الفيرمونت».. كل ما نعرفه عن «أهم قضية رأي عام في مصر»
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:10 م
مازالت تداعيات جريمة الاغتصاب الجماعي داخل فندق «فيرمونت» في مصر تتواصل وتتوسع.
«القصة المتداولة»
اتهمت فتاة بحسب شهادتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسابيع الأخيرة، مجموعة من الأشخاص بتخديرها واغتصابها داخل الفندق في عام 2014، بالإضافة إلى ابتزازها من خلال مقاطع فيديو تم تصويرها خلال وقوع الحادث.
«القصة المتداولة»
اتهمت فتاة بحسب شهادتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسابيع الأخيرة، مجموعة من الأشخاص بتخديرها واغتصابها داخل الفندق في عام 2014، بالإضافة إلى ابتزازها من خلال مقاطع فيديو تم تصويرها خلال وقوع الحادث.
«الدستور» تستعرض أبرز ما نشر عن «أهم قضية رأي عام في مصر» حتى الآن: