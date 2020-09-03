وزير خارجية باكستان: السلام في كابول يُعد الأولوية القصوى لإسلام آباد

أعرب وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، عن اهتمام بلاده بإحلال السلام في أفغانستان، قائلًا، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة محمد حنيف أتمر، إن السلام في كابول يُعد "الأولوية القصوى" لباكستان.وذكرت قناة (جيونيوز) الإخبارية الباكستانية، اليوم الخميس، أن قريشي قال- خلال المحادث: "من الضروري اغتنام القادة الأفغان هذه الفرصة التاريخية لتحقيق تسوية سياسية شاملة وواسعة القاعدة في أفغانستان".ورحّب قريشي بالتطورات الأخيرة بشأن إطلاق سراح السجناء، وحثّ جميع الأطراف على اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء المفاوضات المحلية بين الأفغان في أقرب وقت ممكن.وأكد قريشي- لنظيره الأفغاني- دعم إسلام آباد مسيرة التنمية والسلام الأفغانية، مضيفًا أنه ينبغي أن يكون ملف عودة اللاجئين الأفغان لبلادهم جزءًا من عملية المصالحة.