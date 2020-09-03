رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية باكستان: السلام في كابول يُعد الأولوية القصوى لإسلام آباد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:03 م
وزير الخارجية الباكستاني
وزير الخارجية الباكستاني
ا ش ا
طباعة
أعرب وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، عن اهتمام بلاده بإحلال السلام في أفغانستان، قائلًا، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة محمد حنيف أتمر، إن السلام في كابول يُعد "الأولوية القصوى" لباكستان.

وذكرت قناة (جيونيوز) الإخبارية الباكستانية، اليوم الخميس، أن قريشي قال- خلال المحادث: "من الضروري اغتنام القادة الأفغان هذه الفرصة التاريخية لتحقيق تسوية سياسية شاملة وواسعة القاعدة في أفغانستان".

ورحّب قريشي بالتطورات الأخيرة بشأن إطلاق سراح السجناء، وحثّ جميع الأطراف على اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء المفاوضات المحلية بين الأفغان في أقرب وقت ممكن.

وأكد قريشي- لنظيره الأفغاني- دعم إسلام آباد مسيرة التنمية والسلام الأفغانية، مضيفًا أنه ينبغي أن يكون ملف عودة اللاجئين الأفغان لبلادهم جزءًا من عملية المصالحة.

موضوعات متعلقة

بلاغ للنائب العام يطالب بضم 7 فنانين إلى «جريمة الفيرمونت».. بينهم تامر حسني وصافيناز

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

شيخ الأزهر: الإساءة للنبي دعوة للكراهية وليست حرية رأي

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

الصور

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يطالب بضم 7 فنانين إلى «جريمة الفيرمونت».. بينهم تامر حسني وصافيناز

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

«تمنى تقديم هتلر بشكل كوميدي».. كواليس من حياة فؤاد المهندس

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

جيجي أحمد.. قصة «الحاجة عبد السلام» من سكرتيرة بوزارة لراقصة

نجم الساعة

«رغم قلتها».. «الدستور» تعرض نماذج مميزة للمشروعات الصغيرة في الزراعة

منوعات

تقرير أممي: الأطفال اليابانيون يعانون من أسوأ حالات الصحة العقلية

أنسجة المشيمة تمنع انتقال كورونا من الأم إلى الجنين

فيتامينات B تنتج مواد كيميائية تؤثر على الحالة المزاجية

رصد أكبر «صدام كونى» منذ الانفجار العظيم

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

القومى للمسرح يعلن عن أجنحته بدور العرض

إطلاق دورة تدريبية للعاملين بقطاع الاقتصاد الإبداعي والصناعات الثقافية

مكتبة القاهرة الكبرى تطلق «رجال من ذهب» عن شهداء الجيش والشرطة

مخرج «حريم النار»: المشاركة فى «المسرح التجريبى» شرف لأى فنان