تجديد حبس قاتل شقيقه بحدائق حلوان





تمكنت وحدة مباحث المعصرة برئاسة المقدم محمد مجدي، رئيس المباحث، من ضبط شاب في العقد الثالث من عمره؛ لقتله شقيقه بالعصا على رأسه حتى فارق الحياة.



وبمناقشة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة دون قصد، وأنه انهال على شقيقه بالضرب المبرح على رأسه مستخدمًا عصا خشبية.





وانتقل رجال الشرطة لمكان البلاغ، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، حبس عاطل ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شقيقه حتى الموت بمنطقة حدائق حلوان.وأدلى المتهم بقتل شقيقه بمنطقة المعصرة باعترافات تفصيلية أمام نيابة حلوان الجزئية، حيث اعترف بارتكاب الواقعة بسبب كثرة تشاجر أشقائه معه ومعاملته معاملة سيئة.أضاف المتهم: يوم الواقعة كنت أتشاجر مع شقيقى الأكبر بسبب سوء معاملته لي، وتدخل المجني عليه لفض المشاجرة، ولكنه أنبني أكثر وبدأ يهينني ويسبني ويعايرني بمرضي وفشلي، فلم أشعر إلا بضربه بعصا خشبية كانت في المنزل حتى توفى ولقي مصرعه.وعلى إثر ذلك قررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالقتل العمد، كما قررت توقيع الكشف الطبي عليه مبدئيًا، وإعداد تقرير حول حالته الصحية وسلامة قواه العقلية.وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الجثة لشاب يدعى «إبراهيم. م»، 35 عامًا، عامل، به جروح قطعية في الرأس تسببت في إصابته بنزيف دموي غزير وتهشم بالرأس والوفاة قبل إسعافه.وتبين من التحقيقات أن المتهم يسمى «مصطفى»، 28 عامًا، يعاني من اضطراب نفسي، وشبت مشاجرة بينه وبين شقيقه الأكبر بسبب الشقة ومشاكله في المنطقة، وعندما تدخل المجني عليه لفض الخلاف تلقى ضربة طائشة على رأسه أسفرت عن الوفاة في الحال.كما تبين أن الأشقاء الثلاثة لديهم أخت ويعيشون معًا عقب وفاة والدهم ووالدتهم، وأن العلاقة بينهم غير سوية، فهم دائمو المشاكل والخلافات ودائمو التشاجر معًا.كانت النيابة قد قررت تشريح الجثة، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.