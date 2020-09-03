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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الثقافة السوداني: نريد قدرًا كبيرًا من الاستقلالية لوسائل الإعلام

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:22 م
فيصل محمد صالح
فيصل محمد صالح
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أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، أن الحكومة تريد إعطاء أجهزة الإعلام قدرًا كبيرًا من الاستقلالية لتكون مملوكة للدولة والمجتمع، مشيرًا إلى أنه عبر الإصلاح المستمر والقانوني والتدريب نستطيع تطوير وسائل الإعلام.

وشارك وزير الإعلام السوداني في الاحتفالية الختامية لورشة "تطوير خارطة طريق لإصلاح الإعلام في السودان"، نظمتها وزارة الثقافة والإعلام، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، والسفارة البريطانية بالخرطوم، واللجنة الوطنية السودانية لليونسكَو، وشَبكة الصحفيين السودانيين.

وشدد صالح على أهمية وضع خطة وطنية للتدريب، لافتا إلى أن قضية التدريب ورفع القدرات من القضايا الأساسية، وأنه تلقى طلبات من منظمات دولية للمساهمة فى عملية التدريب.

وقال: "نعول على منظمات المجتمع المدني في أن يكون لها دور في عمليات التدريب من أجل الوصول إلى إعلام ديمقراطي حر وفاعل قادر على قيادة المجتمع"، مشيرا إلى قدرة اليونسكو في تطوير الإعلام في مجتمعات ما بعد النزاع.

أضاف أن السودان سلك المنهج الأكثر صحة وعلمية لتطوير الإعلام، حيث تمت مناقشة كل القضايا فى المركز والولايات بمساعدة عدد كبير من الخبراء والأكاديميين، وتوصلنا لدراسة متكاملة أبدينا حولها ملاحظات.

وأكد الاهتمام بقضية الإصلاح القانوني، موضحًا أنه ستتم مراجعة التشريعات والقوانين الإعلامية، لإخراج القوانين عبر رأي جماعي متفق عليه.

وقال وزير الإعلام السوداني: "نحاول تحرير احتكار الإعلام بإعطاء مجال للإعلام الخاص، ونريد إزالة القيود التشريّعية حتى تتعدد وسائل الإعلام، ونريد مؤسسات إعلامية كبيرة قادرة على تقديم عمل كبير".

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