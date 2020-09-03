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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جويرية حمدي تطرح أغنية «يا وطني يا لبنان» (فيديو)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:08 م
جويرية حمدي
جويرية حمدي
محمد مجدي
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طرحت جوبرية حمدي، نجمة برنامج "The Voice Kids "، أغنية جديدة أهدتها للشعب اللبناني، وذلك عبر قناتها بموقع "يوتيوب".

و حملت الأغنية عنوان "يا وطني يا لبنان"، وهي من كلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع مودي منير، والكليب من إخراج أحمد حسني.

وأكد مخرج الأغنية، لـ"الدستور"، أنه تم تسجيلها في يوم واحد، وتم عمل المشاهد الخارجية المؤثرة التي ظهرت في الكليب لتشمل أحداث لبنان، ولتكون شاهدا على محبتنا للشعب اللبناني، ووقوفنا بجواره في أزمته الأخيرة.

جدير بالذكر أن جويرية كانت قد انضمت لفريق الفنان تامر حسني خلال حلقات برنامج "The Voice Kids "، وحققت نجاحا كبير خلاله.

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