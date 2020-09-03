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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الروماني يؤكد موقف بلاده الداعم للعملية السلمية في فلسطين

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:10 م
وزير الخارجية الروماني
وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو
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أكد وزير الخارجية الروماني، بوجدان أوريسكو، موقف بلاده الداعم للعملية السلمية في فلسطين على أساس حل الدولتين والشرعية الدولية، وضرورة العمل الجاد للعودة للحوار في الوقت المناسب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أعقب لقاءه مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بمقر الوزارة في رام الله، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونوه أوريسكو بعمق العلاقة التاريخية التي تجمع بين رومانيا وفلسطين، لافتا إلى أن زيارته لفلسطين تهدف إلى تفعيل العلاقة بين البلدين ليس على المستوى الدبلوماسي فقط، بل لدعم بناء المؤسسات الفلسطينية، خاصة في مجال التعليم لأهميته في بناء مستقبل فلسطين ومؤسساتها، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الطلاب يلتحقون بالدراسة في رومانيا سنويا.

وقال إن رومانيا جاهزة للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة في فلسطين العام المقبل، معبرا عن أمله في أن تتجاوز فلسطين وباء فيروس "كورونا" المستجد.

من ناحيته، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي: "إن اللقاء تناول الوضع الإقليمي، والوضع السياسي في فلسطين، خاصة بعد إعلان خطة السلام الأمريكية المرتبطة بخطة الضم"، مؤكدا رفض القيادة للصفقة والخطة، والخطوات التطبيعية كافة.

وأوضح المالكي: إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة مطلع العام المقبل في فلسطين، وتفعيل المشاورات السياسية، والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

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