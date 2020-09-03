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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة الفيوم» تستعد لحملة الحد من عدوى فيروس C (صور)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:35 م
الدكتورة أميمة عباس
الدكتورة أميمة عباس
زينب علاء
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قالت الدكتورة أميمة عباس، وكيل مديرية الشّئون الصحية بالفيوم، إنه تم تدريب مسئولي الإعلام والتّثقيف الصحي بالإدارات الصحية المختلفة، على مستوى مراكز ومدن المحافظة حول التعليمات الواجب توافرها للحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات الحلاقة والكوافيرات وبنود تفعيل الحملة.

وأضافت أميمة، لـ«الدستور»، أنه تم توزيع أدوات تجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان، وذلك من خلال مرور فريق من المثقفين الصحيين على تلك الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروسات، وذلك تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» ضد فيروس C، والمتمثلة في الحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل (الحلاقة، والكوافيرات"، بالتعاون بين وزارتي الصحة والتنمية المحلية، حيث تستمر فعاليات المبادرة خلال شهر سبتمبر الحالي.

وأوضحت وكيل مديرية الشّئون الصحيّة بمحافظة الفيوم، أنه سيتم المرور المكثف على صالونات الحلاقة والكوافيرات؛ للتأكد والاطمئنان من سلامة المستلزمات والأدوات المستخدمة بهذه الأماكن، وتوعية أصحابها والقائمين عليها بكيفية اتباع الطرق والخطوات الصحيحة، والاستخدام الأمثل للأدوات وسبل الوقاية من انتقال العدوى، لحمايتهم وحماية المترددين عليهم بالصالونات من المخاطر، ومع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والحماية فى ظل الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
الدكتورة أميمة عباس
الدكتورة أميمة عباس
الدكتورة أميمة عباس
الدكتورة أميمة عباس
الدكتورة أميمة عباس
الدكتورة أميمة عباس

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