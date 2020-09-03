مصدر بـ«علمية كورونا»: إعلان نتائج بروتوكولات العلاج الأسبوع المقبل

أكد مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن اللجنة بصدد الإعلان عن نتائج بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، التي تم استخدامها الفترة الماضية، الأسبوع المقبل.وأوضح المصدر، لـ"الدستور"، أن اللجنة عرضت النتائج على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وسيتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل للجنة وعرضها سريعا.ولفت المصدر إلى أن البروتوكولات العلمية التي وضعتها اللجنة لعلاج مصابي كورونا في مصر من أفضل وأقوى العلاجات المستخدمة على مستوى العالم، وأثبتت كفاءتها في علاج المصابين حتى الآن.وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 98062 حالة، من ضمنها 69612 حالة تم شفاؤها، و5342 حالة وفاة.وكانت مصادر بوزارة الصحة والسكان قد أكدت أنه لا يوجد تغيير في خطة التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات، بالتزامن مع زيادة الحالات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه يتم استقبال الحالات المشتبه في إصابتها من خلال مستشفيات الفرز والعزل والحميات والصدر.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل، لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.