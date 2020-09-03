الجامعة المصرية الصينية تفتتح كلية جديدة للصيدلة وتكنولوجيا الدواء

◄ الدراسة 6 سنوات لمنح درجة البكالوريوس «فارم – دى» بمستوى الجامعات الدولية

◄ تعاون مع الجامعات الصينية للاستفادة من خبرات صناعة الادوية والأعشاب الطبية و مزاولة الصيدلة الأكلينيكية

◄ خريج الكلية الجديدة يتمكن من العمل في معامل التحاليل والتعامل مع المرضي و أعطاء الأستشارات في مجال الصيدلة الأكلينيكية

أعلنت الجامعة المصرية الصينية، عن افتتاح كلية جديدة للصيدلة وتكنولوجيا الدواء، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية 6 سنوات، 5 سنوات منها داخل الكلية، وسنة للتدريب داخل الصيدليات ومصانع الأدوية والمستشفيات، على أن يمنح الخرجين درجة «فارم – دى»، وهي درجة تمكن الصيدلي من إعطاء استشارات دوائية، بالإضافة إلى إكساب خريج الكلية المهارات والمعارف في مجال تصنيع الأدوية، واستخراج الأدوية من النباتات الطبية، والعمل كصيدلي إكلينيكى في المستشفيات الحكومية و الخاصة والصيدليات العامة.وتتميز الكلية الجديدة بأن جميع أعضاء هيئة تدريسها هم نخبة من أفضل الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية بهدف الاستعانة بخبرات كليات الصيدلة المصرية في العملية التعليمية بشكل عام، كما يوجد بالكلية تخصصات كيميائية، ودوائية مما يمكن الصيدلي من العمل لدى معامل التحاليل، بالإضافة إلى الدراسة الإكلينيكية التي تمكن خريج الكلية أيضا من المتابعة الجديدة لمرضى الأورام اثناء تلقيهم للعلاج.وقال الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، أن الكلية الجديدة للصيدلة بالجامعة، لديها ميزة فريدة، وهي الاستفادة من تعاقد الجامعة مع الجامعات الصينية، والتي تعطى الطلاب فرصة للانفتاح وتبادل الخبرات مع تلك الجامعات، والاستفادة من الخبرات الصينية في مجال الصناعات الدوائية الصينية، وطب الأعشاب الطبيعية التي تشتهر بها الصينية.وأضاف الشيحي، أن الجامعية المصرية الصينية لديها اتفاقات مع مستشفيات جامعة القاهرة والعديد من الجامعات فى مصر مما يتيح لها القدرة على تدريب الطلاب فى المستشفيات ومن أهمها مستشفيات جامعة القاهرة، كما يتوفر للطالب خلال الدراسة فرصة السفر إلى الصين للتدريب علي أحدث الأجهزة والمعدات في مصانع الأدوية وفي الجامعات الصينية، كما أن الكلية مجهزة بمعامل تم تنفيذها بأعلى المعايير الدولية، والتي أشادت بها لجنة التقييم المشكلة من وزارة التعليم العالي، بفضل التجهيزات والمساحات المتوفرة داخل المعامل والمدرجات والقاعات الدراسية والتي توفر حركة سلسة للطلاب.وأوضح رئيس الجامعة أن درجة «فارم – دى» التى تمنحها الجامعة معترف بها دوليا، فالطالب الحاصل على «فارم – دى» يكون على نفس مستوى خريج الجامعات الدولية، لافتا الى أن الهدف الأساسي للكلية ان يكون الخريج على أعلى كفاءة وذو مهارات علمية وبحثية ومعرفية فى مجال الصيدلة و تكنولوجيا الدواء وهو ما سنحققه من خلال البرامج الدراسية والمشروعات والأنشطة الطلابية التى سيقوم الطلبة بتنفيذها.