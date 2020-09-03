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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الزملوط» يتفقد مشروعا لزراعة وإنتاج الزيتون بأبو منقار

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:35 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
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تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، أحد مشروعات الاستثمار الزراعي بمنطقة أبو منقار بالفرافرة لزراعة وإنتاج الزيتون، والمقام على مساحة ٤٠٠ فدان كمرحلة أولى، من إجمالي ١٠٠٠ فدان مستهدف زراعتها.

وأشاد المحافظ بمعدلات الإنجاز بالمشروع الذي تم الانتهاء من زراعة ٧٥ ألف شجرة زيتون به حتى الآن، من إجمالي ١٤٥ ألف شجرة مستهدف زراعتها بنهاية مارس القادم، بإجمالي استثمارات تقدر بـ٢٠ مليون جنيه.

كما يستهدف المشروع إنتاج وتصنيع أنواع المخللات وزيت الزيتون بالمراحل المتقدمة من المشروع.

وتستهدف محافظة الوادي الجديد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الزيوت من خلال التوسع فى زراعته وطرح أراض مخصصة لذلك الغرض للمستثمرين وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين فى ذلك المجال، بناءً على تكليفات اللواء محمد الزملوط مؤخرا.

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