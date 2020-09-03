«رسالة إنسانية بسبب كورونا».. ننشر نص أول مقال صحفي لمحمد صلاح

كتب محمد صلاح لاعب منتخب مصر والمحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، أول مقال له، في صحيفة "إندبندنت" البريطانية، والذي نشر اليوم، الخميس، حول تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على مستقبل الأطفال المشردين حول العالم.وشدد صلاح على أنه يجب على الجميع أن ينفذوا أدوارهم بشكل فعال للحفاظ على مستقبل جيد للأطفال المشردين حول العالم، في ظل التأثير السلبي لانتشار فيروس كورونا.وجاء نص مقال صلاح بعنوان "يواجه الأطفال المشردون في العالم خطر فقدان فرصة تعليم جيد.. فيروس كورونا يجعل الأمر أكثر صعوبة" كالآتي.في جميع أنحاء العالم، تسبب "كوفيد-19" في إغلاق الكثير من المدارس والجامعات، وأصبحت المكاتب والفنادق والملاعب والمقاهي والمتاحف ودور السينما فارغة، تقريبا كافة الأماكن التي اعتدنا أن نتجمع داخلها أُغلقت.لم تتوقف فقط العملية التعليمية لأطفالنا وشبابنا، ولكن أيضًا توقف عمل الكثير منهم، وتوقفت مصادر رزق الآباء، الذين يبذلون كل ما في وسعهم لدفع ثمن الكتب والزي المدرسي والرحلات المدرسية.بالنسبة للعديد من الأطفال اللاجئين، الذين تعيش الغالبية العظمى منهم في العالم النامي، أظهر فيروس كورونا تحديات جديدة في حياتهم المشردة والممزقة بالفعل بسبب الصراع والاضطهاد، قد لا يعود الكثير منهم إلى المدرسة أبدًا، والمكاسب التي تحققت بشق الأنفس، والتي تراكمت ببطء وصبر على مدى عقود، تتعرض للخطر والتراجع إلى أجل غير مسمى، هذا يمكن أن يدمر حياة الشباب إلى الأبد.أصبحتُ سفيرًا لبرنامج مدارس الشبكة الفورية "INS" قبل أيام من بدء تفشي وباء كورونا في حياتنا اليومية، يتم تقديم المعهد بالشراكة مع مؤسسة فودافون ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR"، وهو يربط الآلاف من الطلاب اللاجئين والدول المضيفة بتعليم رقمي عالي الجودة.وكان الهدف من دوري الجديد أن يشمل زيارة المدارس التي يدعمها برنامج المعهد الوطني للإحصاء، بهدف زيادة الوعي بالأهمية الحيوية للتعليم الجيد للأطفال اللاجئين، مثل خطط سفر العديد من الأشخاص الآخرين، كان يجب أن تتغير خططي.لكن المشروع - مثل العديد من المبادرات التي تم تسليط الضوء عليها في هذا التقرير - يوضح كيف يمكننا أن نجتمع بطرق جديدة لإحداث فرق في حياة ملايين الشباب، الذين يحتاجون يد المساعدة الآن أكثر من أي وقت مضى.ويحتاج الأطفال، الذين تم اقتلاعهم من ديارهم، إلى الكتب والمدارس والمعلمين المؤهلين وغير ذلك، لكنهم يحتاجون أيضًا إلى التكنولوجيا الرقمية التي تربطهم ببقية أنحاء العالم، وهذا يعني شراكات أفضل مع القطاع الخاص، الذي يتقدم لإنشاء وتقديم حلول تكنولوجية - توفير البرامج والأجهزة والاتصال.في المقابل، ينبغي للقطاع الخاص أن يبني على احتياجات اللاجئين والأولويات التي تحددها حكومات البلاد المضيفة لهم، من خلال الاستفادة أيضًا من القدرات وتسخير تطلعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة، إلى جانب خبرة وتجربة وكالات الإغاثة والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية وغيرها، يمكن أن تكون هذه المشاريع مملوكة محليًا، وتكون فعالة قدر الإمكان، فضمان جودة التعليم حاليا يعني تقليل الفقر والمعاناة في المستقبل.بينما نواجه هذا الوباء معًا، سيلعب الابتكار دورًا حاسمًا إذا لم يفقد الأطفال والشباب، النازحون في العالم، الأمل في الحصول على تعليم معتمد وعالي الجودة - وليس فقط الابتكار الذي يتم قياسه بالشرائح الإلكترونية، ولكن بالتفكير الجريء والخيالي في كافة أنحاء العالم، ووجود مجلس لجعل هذا التعليم حقيقة واقعية.ما لم يلعب الجميع دورهم، فإن أجيالًا من الأطفال، الملايين منهم في بعض مناطق العالم الأكثر فقرًا، ستواجه مستقبلًا قاتمًا، ولكن إذا عملنا كفريق واحد، فيمكننا منحهم الفرصة التي يستحقونها للحصول على مستقبل كريم، دعونا لا نفوت هذه الفرصة.