الصحة تكشف أعلى نسبة وفاة بكورونا بين الفئات العمرية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن نسب الوفيات بفيروس كورونا بين مختلف الفئات العمرية، موضحة أن أعلى نسبة وفاة بالفيروس جاءت في الحالات المصاحبة لأمراض مزمنة.وأشارت إلى أن المرحلة العمرية الأكثر إصابة بالوفاة ما بين 60- 69 عامًا بنسبة 29.1%، بينما في حالة الأطفال أقل من 10 سنوات، فإن معدل الوفاة يقل بنسبة 1%، كما أن معدل حدوث الوفيات لكبار السن يفوق حدوثها في المراحل العمرية الأصغر، وهو ما يتفق مع المعدلات العالمية.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.