الصحة: 84% من أسرّة مستشفيات عزل كورونا «شاغرة»

دعت وزارة الصحة والسكان، إلى الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وأوضحت الوزارة أن معدل الإصابة الأسبوعى بفيروس كورونا، وصل إلى 1137 حالة خلال الفترة من 22- 28 أغسطس، بعد أن كانت الإصابات قد بلغت 844 في الأسبوع السابق عليه.وأشارت إلى أن 84% من الأسِرة الداخلية بمستشفيات العزل شاغرة، وأن أسرِّة العناية المركزة مشغولة بنسبة 48% من إجمالي أعدادها في هذه المستشفيات، كما أن 84% من أجهزة التنفس الصناعى شاغرة أيضًا.أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.