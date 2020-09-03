رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تكشف حقيقة تحور «كورونا» واستهدافه الجهاز الهضمى

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:48 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن هناك عددًا من الأعراض التي ظهرت على المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفيات العزل.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحليل بيانات 8203 مرضى بفيروس «كورونا» في 28 مستشفى عزل، ومقارنة الأعراض التي ظهرت عليهم على مدار الأشهر الماضية لمراقبة إمكانية تحور الفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم استهداف الجهاز الهضمي أكثر من الجهاز التنفسي، كما تم تداوله من قبل البعض، وأنه لا يوجد اختلاف متباين بين الشهور فيما يخص الإصابة بعرض أو أكثر.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخطوط السعودية اليوم.. تفاصيل موعد فتح الطيران السعودى الدولى 2020

«رشوة».. تفاصيل عزل مستشار بمجلس الدولة

بدء صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 1000 جنيه

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

الصور

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

الأكثر قراءة

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

بلاغ للنائب العام يطالب بضم 7 فنانين إلى «جريمة الفيرمونت».. بينهم تامر حسني وصافيناز

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

«تمنى تقديم هتلر بشكل كوميدي».. كواليس من حياة فؤاد المهندس

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

جيجي أحمد.. قصة «الحاجة عبد السلام» من سكرتيرة بوزارة لراقصة

نجم الساعة

جيران جورج كلوني بلوس انجيلوس: تحملناك سنة ونصف.. كفاية كده

منوعات

تقرير أممي: الأطفال اليابانيون يعانون من أسوأ حالات الصحة العقلية

أنسجة المشيمة تمنع انتقال كورونا من الأم إلى الجنين

فيتامينات B تنتج مواد كيميائية تؤثر على الحالة المزاجية

رصد أكبر «صدام كونى» منذ الانفجار العظيم

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

مكتبة القاهرة الكبرى تطلق «رجال من ذهب» عن شهداء الجيش والشرطة

مخرج «حريم النار»: المشاركة فى «المسرح التجريبى» شرف لأى فنان

«الخولي» يحكي نضال العمال في مصانع الغزل بالمحلة في كتابه «الرحلة»

للمرة الأولى.. نقابة التشكيليين توفر وحدات سكنية لأعضائها