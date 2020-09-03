«الصحة» تكشف حقيقة تحور «كورونا» واستهدافه الجهاز الهضمى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن هناك عددًا من الأعراض التي ظهرت على المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفيات العزل.وأوضحت الوزارة أنه تم تحليل بيانات 8203 مرضى بفيروس «كورونا» في 28 مستشفى عزل، ومقارنة الأعراض التي ظهرت عليهم على مدار الأشهر الماضية لمراقبة إمكانية تحور الفيروس.وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم استهداف الجهاز الهضمي أكثر من الجهاز التنفسي، كما تم تداوله من قبل البعض، وأنه لا يوجد اختلاف متباين بين الشهور فيما يخص الإصابة بعرض أو أكثر.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.