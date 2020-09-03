إسرائيل تفرض الإغلاق الكامل على 40 بلدة بسبب تفشي كورونا

أعلن "كابينت كورونا" لدى الاحتلال الإسرائيلي، وهو المجلس الوزاري المصغر المكلف بمتابعة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فرض الإغلاق الكامل على 30 منطقة، من بينها بلدات عربية، بدءًا من الإثنين المقبل.وأوضح "كابينت كورونا"، في قراره، أن تلك المناطق يرتفع فيها معدل تسجيل عدد الحالات اليومية للمصابين بكورونا، مصنفًا إياها بـ"المناطق الحمراء"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأكد المجلس الوزاري لدى الاحتلال الإسرائيلي أن الإغلاق الكامل بسبب كورونا ينص على إغلاق المؤسسات التعليمية، وفرض قيود على حركة الإسرائيليين، وتقييد مسافة الحركة بمحيط 500 متر من مقر الإقامة أو السكن، وغيرها من القرارات لمكافحة تفشي كورونا في موجته الثانية.وقال مصدر إسرائيلي مطلع، حضر اجتماعات "كابينت كورونا"، إنه من المتوقع أن تستمر تلك القرارات لمدة أسبوع، مع النظر في تجديدها لأسبوع آخر.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تسجيل 3150 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، وهو أعلى رقم تم تسجيله للإصابات اليومية منذ بدء انتشار الجائحة في إسرائيل خلال فبراير الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 122539 حالة، و969 وفاة.