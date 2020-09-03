جامعة عين شمس تبدأ تلقى طلبات التحويل يدويًا الأحد المقبل

يبدأ مكتب التحويلات المركزي بجامعة عين شمس في تلقي طلبات التحويل، وذلك منذ التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد المقبل 6 سبتمبر الجاري، وحتى الخميس 22 أكتوبر.ويستمر العمل بمكتب التحويلات المركزي بمقر مبنى الامتحانات من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا، مع مراعاة الشروط المعلنة بمكتب التحويلات المركزية لكل كلية، ويتم تقديم الأوراق مباشرة لمكتب التحويلات المركزية بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد.