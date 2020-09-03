الإدارية العليا تؤيد منح طالب ثانوية عامة نصف درجة فD الفيزياء

قضت دائرة التعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، بتأييد حكم منح طالب ثانوية عامة لعام 2015-2016 نصف درجة بمادة الفيزياء، بعدما طعن الطالب على إعلان نتيجته في ثلاث مواد.أقام الطعن الطالب، على الحكم القاضي منطوقه بمنحه فقط نصف درجة ليصبح درجته بمادة الفيزياء 58.5 بدلًا من 58، فيما أبقت المحكمة على درجته في مادة الكيمياء 57.5، وفي الأحياء 58، وذلك وفقًا لتقرير اللجنة الفنية المنتدبة من محكمة الدرجة الأولى والتي اطمأنت المحكمة لتقريرها وأخذت به.واطمأنت محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا"، إلى تقرير اللجنة الفنية المنتدبة لإعادة تصحيح كراسة إجابته، والمتضمن عدم استحقاقه أي درجات إضافية في مادتي (الكيمياء والأحياء) وأنه يستحق في مادة (الفيزياء) زيادة نصف درجة ليصبح مجموع درجاته فيها 58.5 درجة بدلا من 58 درجة، وتراه حقًا وعدلًا، لا سيما أن المحكمة طالعت كراسات إجابة نجل الطاعن في المواد المطعون علي نتيجتها, فتبين لها أن جميع إجاباته قد جرى تصحيحها وتقدير الدرجة المستحقة له، وليس ثمة خطأ مادي في جمع ورصد الدرجات.