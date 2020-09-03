الإدارية العليا تؤيد منح طالب ثانوية عامة نصف درجة فD الفيزياء

الإدارية العليا تؤيد منح طالب ثانوية عامة نصف درجة فD الفيزياء
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:41 م
عماد سليمانطباعة
قضت دائرة التعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، بتأييد حكم منح طالب ثانوية عامة لعام 2015-2016 نصف درجة بمادة الفيزياء، بعدما طعن الطالب على إعلان نتيجته في ثلاث مواد.
أقام الطعن الطالب، على الحكم القاضي منطوقه بمنحه فقط نصف درجة ليصبح درجته بمادة الفيزياء 58.5 بدلًا من 58، فيما أبقت المحكمة على درجته في مادة الكيمياء 57.5، وفي الأحياء 58، وذلك وفقًا لتقرير اللجنة الفنية المنتدبة من محكمة الدرجة الأولى والتي اطمأنت المحكمة لتقريرها وأخذت به.
واطمأنت محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا"، إلى تقرير اللجنة الفنية المنتدبة لإعادة تصحيح كراسة إجابته، والمتضمن عدم استحقاقه أي درجات إضافية في مادتي (الكيمياء والأحياء) وأنه يستحق في مادة (الفيزياء) زيادة نصف درجة ليصبح مجموع درجاته فيها 58.5 درجة بدلا من 58 درجة، وتراه حقًا وعدلًا، لا سيما أن المحكمة طالعت كراسات إجابة نجل الطاعن في المواد المطعون علي نتيجتها, فتبين لها أن جميع إجاباته قد جرى تصحيحها وتقدير الدرجة المستحقة له، وليس ثمة خطأ مادي في جمع ورصد الدرجات.
أقام الطعن الطالب، على الحكم القاضي منطوقه بمنحه فقط نصف درجة ليصبح درجته بمادة الفيزياء 58.5 بدلًا من 58، فيما أبقت المحكمة على درجته في مادة الكيمياء 57.5، وفي الأحياء 58، وذلك وفقًا لتقرير اللجنة الفنية المنتدبة من محكمة الدرجة الأولى والتي اطمأنت المحكمة لتقريرها وأخذت به.
واطمأنت محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا"، إلى تقرير اللجنة الفنية المنتدبة لإعادة تصحيح كراسة إجابته، والمتضمن عدم استحقاقه أي درجات إضافية في مادتي (الكيمياء والأحياء) وأنه يستحق في مادة (الفيزياء) زيادة نصف درجة ليصبح مجموع درجاته فيها 58.5 درجة بدلا من 58 درجة، وتراه حقًا وعدلًا، لا سيما أن المحكمة طالعت كراسات إجابة نجل الطاعن في المواد المطعون علي نتيجتها, فتبين لها أن جميع إجاباته قد جرى تصحيحها وتقدير الدرجة المستحقة له، وليس ثمة خطأ مادي في جمع ورصد الدرجات.