بريطانيا والولايات المتحدة تبحثان عملية السلام في الشرق الأوسط

بحث بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، مع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لندن، عملية السلام في الشرق الأوسط.وذكر مكتب جونسون- في رسالة بالبريد الإلكتروني نقلتها صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الخميس- أن رئيس الوزراء جونسون انضم لاجتماع بين وزير الخارجية دومينيك راب ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر.