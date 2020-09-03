وزير الخارجية المغربى يبحث مع نظيرته الإسبانية العلاقات بين البلدين

أجرى وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج المغربى ناصر بوريطة، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا، مع نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا.وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين مملكتى المغرب وإسبانيا، إضافة إلى القضايا الإقليمية المتعلقة بالبحر المتوسط ​​والساحل والشرق الأوسط.كما تمت مناقشة موضوعات أخرى تتعلق بالاتحاد الأوروبي والجوار الأوروبي الجنوبي.