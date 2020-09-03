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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية المغربى يبحث مع نظيرته الإسبانية العلاقات بين البلدين

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:43 م
ناصر بوريطة
ناصر بوريطة
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أجرى وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج المغربى ناصر بوريطة، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا، مع نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين مملكتى المغرب وإسبانيا، إضافة إلى القضايا الإقليمية المتعلقة بالبحر المتوسط ​​والساحل والشرق الأوسط.

كما تمت مناقشة موضوعات أخرى تتعلق بالاتحاد الأوروبي والجوار الأوروبي الجنوبي.

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