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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دقلو يطالب المجتمع الدولي بالمساعدة في تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:46 م
حمدان دقلو
حمدان دقلو
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طالب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو، المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة بالمساعدة في تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان، عبر الوقوف على المشاكل التي تعيق تنفيذ الاتفاق لحلها.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن اجتماعا عقد اليوم الخميس في جوبا، ضم رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، ونائبه الأول رياك مشار، ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني، بحضور مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية ورئيس لجنة تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان توت قلواك، وناقش الاجتماع مسار تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان.

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو، في تصريح صحفي: إن الاجتماع بحث مسار تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان، وناقش القضايا المتعلقة بالترتيبات الأمنية لسلام جنوب السودان، لافتا إلى تخريج الدفعة الأولى من القوات المشتركة خلال الفترة المقبلة والترتيب مباشرة لتخريج الدفعة الثانية.

من جانبه، أكد توت قلواك أن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي هو الضامن لاتفاق سلام جنوب السودان، حيث تم إطلاعه على مجريات تنفيذ الاتفاق وعمل لجان تنفيذه.

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