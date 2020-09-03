إعدام 2 طن لحوم وكبدة فاسدة فى الساحل

أمرت نيابة الساحل الجزئية، بإعدام 2.760 طن لحوم وكبدة فاسدة، تم ضبطها داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمنطقة الساحل.وتبين من تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار ياسر أبوغنيمة، المحامي العام، أنه عقب تلقي اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الساحل بحوزته 2.760 طن (مقطعات لحوم – كبدة) غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.