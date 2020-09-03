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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات جديدة بين نواب رؤساء المراكز والمدن

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:39 م
طارق الفقي
طارق الفقي
محمود عبد العال - مصطفي علم الدين
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أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، قرارًا جديدًا برقم 611 لسنة 2020م، تضمن حركة تنقلات بين عدد من نواب رؤساء المراكز والمدن، وذلك لمصلحة العمل.

وشمل قرار محافظ سوهاج ندب محمد ثروت عبدالرحيم نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز طما للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ساقلتة، وندب يحيي محمود علي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز جهينة، وندب خالد أبوالفتوح الشمندي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ساقلتة، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز أخميم، وندب ليلة محمود حسن، استشاري مدير عام بديوان المحافظة، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لشئون الديوان.

وأكد "الفقي" أن الحركة تستهدف النهوض بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.

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