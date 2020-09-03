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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع إنشاءات مسجد الحصري بالفرافرة (صور)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:05 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محمد مهدي
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تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى، اليوم الخميس، مركز الفرافرة وأعمال إنشاء مسجد الحصري، يرافقه الأستاذ يوسف مرزوق، رئيس المركز.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية فى التوقيتات المحددة استعدادا لافتتاحه، وتفقد ملحقات المسجد والتي تضم دارا لتحفيظ القرآن الكريم وحضانة وعيادات صحية، بالإضافة لمصلى السيدات وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 700 م2 وبتكلفة تبلغ 9 ملايين جنيه.

وتابع المحافظ فرع بنك مصر بالمدينة، وأشاد بالخدمات المقدمة للمواطنين والإجراءات الاحترازية المتبعة لحماية العملاء، موجها بالتوسع فى تركيب ماكينات الصراف الآلي بالمدينة والقرى وذلك للتيسير على المواطنين، وتنسيق وتجميل المنطقة المجاورة للبنك لإضفاء مظهر حضاري.

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